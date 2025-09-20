Литва практически не оформляет фуры на границе с Белоруссией

Рейтинг@Mail.ru
15:05 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/litva-2043186122.html
в мире
белоруссия
литва
польша
дональд туск
евросоюз
белоруссия
литва
польша
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПересечение белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Бенякони"
Пересечение белорусско-литовской границы в пункте пропуска Бенякони - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Пересечение белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Бенякони". Архивное фото
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что из-за работ по техобслуживанию пограничной инфраструктуры Литва практически не оформляет в пунктах пропуска на белорусско-литовской границе грузовые транспортные средства.
"На сайте таможенной службы Литвы опубликована информация о проведении сегодня с 8.00 до 20.00 (совпадает с мск) плановых работ по техническому обслуживанию инфраструктуры. В связи с этим литовские контролирующие органы перешли на бумажное оформление грузов. Обращаем внимание, что в настоящее время литовская сторона практически не оформляет грузовые транспортные средства", - говорится в сообщении белорусского ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
Подчеркивается, что с 9.00 (совпадает с мск) литовские контролирующие службы приняли на въезд в Литву лишь один грузовик из пункта пропуска "Бенякони", в обратном направлении - 11. Аналогичная ситуация на сопредельной стороне пункта пропуска "Каменный Лог". Здесь с 9.00 в Литву удалось выехать двум транспортным средствам, въехать на нашу территорию - 15 фурам.
"За последние сутки литовской стороной оформлено около 20% от возможного количества как на въезд в нашу страну, так и на выезд из Беларуси. Сейчас выезда из Беларуси в двух пунктах пропуска ожидает около 1050 грузовиков", - говорится в сообщении.
Это происходит на фоне того, что после полного закрытия движения транспорта через границу Белоруссии с Польшей работают КПП только на границе с Литвой и Латвией. Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Когда Польша откроет границу, пока не официально не сообщалось.
До полного закрытия Варшавой границы с Белоруссией из-за решений Польши на белорусско-польской границе работал лишь один КПП для грузового транспорта ("Козловичи"/ "Кукурыки") и один - для легкового ("Брест"/ "Тересполь").
Кроме того, с 1 марта 2024 года Литва закрыла пункты пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны - "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка") на границе с Белоруссией. В августе 2023 года власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности". В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Латвийской стороной в сентябре 2023 года было принято решение приостановить работу одного из двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией.
Еще до полного закрытия Польшей движения через границу с Белоруссией председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский отмечал, что ситуация с очередями на границе республики со странами ЕС сложная из-за действий сопредельных государств. Основная причина в том, что сопредельные страны закрыли практически все пункты пропуска для движения транспортных средств и неритмично оформляют транспорт, не выполняя договоренности по количеству пропускаемых автомобилей через границу в сутки и не принимая мер по сокращению скопления машин.
Заголовок открываемого материала