https://ria.ru/20250920/litva-2043177119.html
Беспрозванных высказался о демонтаже Литвой ЛЭП на границе с Калининградом
Беспрозванных высказался о демонтаже Литвой ЛЭП на границе с Калининградом - РИА Новости, 20.09.2025
Беспрозванных высказался о демонтаже Литвой ЛЭП на границе с Калининградом
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пожелал "удачи" Литве, которая демонтировала опоры линий электропередач (ЛЭП), объединявших балтийскую... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T14:20:00+03:00
2025-09-20T14:20:00+03:00
2025-09-20T14:34:00+03:00
в мире
литва
алексей беспрозванных
брикс
калининградская область
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730285771_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_eb84c6255740da00ceea7e4d3b8788ae.jpg
КАЛИНИНГРАД, 19 сен — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пожелал "удачи" Литве, которая демонтировала опоры линий электропередач (ЛЭП), объединявших балтийскую республику с областью.Оператор системы электропередачи Литвы Litgrid в четверг сообщил, что полностью демонтированы участки линий электропередачи (ЛЭП), соединяющей страну с Калининградской областью.В начале февраля страны Балтии вышли из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и присоединили свои электросистемы к синхронной зоне континентальной Европы."Удачи, дорогие наши "соседи". Мы убирать линии электропередач на границе и не планировали. Это вопрос дальновидности и открытости к диалогу", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.Беспрозванных выразил надежду, что в стране ещё есть здоровые, адекватные управленцы, но отметил, что она "с каждым днём угасает"."И когда они придут к власти, придётся стране, а точнее жителям Литвы, затрачивать колоссальные ресурсы на восстановление. Ну а мы пока не стоим на месте, а активно развиваем отношения со странами БРИКС", - добавил Беспрозванных.В конце февраля Беспрозванных в своем Telegram-канале публиковал пост о том, что Литва не торопится демонтировать опоры ЛЭП, и сообщил, что с российской стороны их убирать не будут.Восьмого февраля энергосистема Калининградской области перешла на работу в автономном режиме в связи с выходом Прибалтийских стран из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).
https://ria.ru/20250913/nato-2041699837.html
https://ria.ru/20250916/litva-2042222226.html
литва
калининградская область
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730285771_210:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_96e8cd9a176afeafacf5bd6f864d23b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, алексей беспрозванных, брикс, калининградская область, белоруссия
В мире, Литва, Алексей Беспрозванных, БРИКС, Калининградская область, Белоруссия
Беспрозванных высказался о демонтаже Литвой ЛЭП на границе с Калининградом
Беспрозванных пожелал Литве удачи после демонтажа ЛЭП на границе с Калининградом