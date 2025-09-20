https://ria.ru/20250920/litva-2043177119.html

КАЛИНИНГРАД, 19 сен — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пожелал "удачи" Литве, которая демонтировала опоры линий электропередач (ЛЭП), объединявших балтийскую республику с областью.Оператор системы электропередачи Литвы Litgrid в четверг сообщил, что полностью демонтированы участки линий электропередачи (ЛЭП), соединяющей страну с Калининградской областью.В начале февраля страны Балтии вышли из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и присоединили свои электросистемы к синхронной зоне континентальной Европы."Удачи, дорогие наши "соседи". Мы убирать линии электропередач на границе и не планировали. Это вопрос дальновидности и открытости к диалогу", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.Беспрозванных выразил надежду, что в стране ещё есть здоровые, адекватные управленцы, но отметил, что она "с каждым днём угасает"."И когда они придут к власти, придётся стране, а точнее жителям Литвы, затрачивать колоссальные ресурсы на восстановление. Ну а мы пока не стоим на месте, а активно развиваем отношения со странами БРИКС", - добавил Беспрозванных.В конце февраля Беспрозванных в своем Telegram-канале публиковал пост о том, что Литва не торопится демонтировать опоры ЛЭП, и сообщил, что с российской стороны их убирать не будут.Восьмого февраля энергосистема Калининградской области перешла на работу в автономном режиме в связи с выходом Прибалтийских стран из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия).

