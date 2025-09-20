Лавров находится на "Интервидении" как зритель

https://ria.ru/20250920/lavrov-2043253860.html
Глава МИД РФ Сергей Лавров присутствует на музыкальном конкурсе "Интервидение" в качестве зрителя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T21:22:00+03:00
культура
россия
москва
московская область (подмосковье)
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
игорь матвиенко
интервидение – 2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров присутствует на музыкальном конкурсе "Интервидение" в качестве зрителя, передает корреспондент РИА Новости. Присутствие российского министра, одетого в костюм и рубашку без галстука, ранее не анонсировалось. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
