Лавров находится на "Интервидении" как зритель
Культура
Культура
 
21:22 20.09.2025
Лавров находится на "Интервидении" как зритель
Глава МИД РФ Сергей Лавров присутствует на музыкальном конкурсе "Интервидение" в качестве зрителя, передает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров присутствует на музыкальном конкурсе "Интервидение" в качестве зрителя, передает корреспондент РИА Новости. Присутствие российского министра, одетого в костюм и рубашку без галстука, ранее не анонсировалось. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров присутствует на музыкальном конкурсе "Интервидение" в качестве зрителя, передает корреспондент РИА Новости.
Присутствие российского министра, одетого в костюм и рубашку без галстука, ранее не анонсировалось.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
