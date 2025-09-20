Лавров поприветствовал участников Всемирной Общественной Ассамблеи
Лавров назвал Общественную Ассамблею примером необходимости народной дипломатии
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Первая Всемирная Общественная Ассамблея является примером необходимости общественной народной дипломатии, а также она объединяет представителей государства глобального Юга и Востока, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ваше мероприятие – яркий пример востребованности общественной народной дипломатии. С удовлетворением констатирую, что здесь собрались представители многих государств глобального Юга и Востока. Где бы вы ни проживали, каким цивилизациям, культурам, конфессиям не принадлежали, всех вас, друзья, объединяет твердая приверженность непреходящим духовно-нравственным ценностям, таким как патриотизм, семья, уважение к собственным истокам и корням", - сказал Лавров в приветствии участникам Всемирной Общественной Ассамблеи.
Он отметил, что в современном турбулентном мире сопряжение усилий для упрочнения доверия и взаимопонимания на мировой арене заслуживает глубокого уважения и взаимной поддержки.
Глава МИД РФ выразил надежду, что все встречи в рамках ассамблеи пройдут в дружеском и неформальном ключе, а также пожелал всем участникам интересных дискуссий и всего самого доброго.
Первая Всемирная Общественная Ассамблея "Новый мир осознанного единства" проходит в Центре международней торговли (ЦМТ) в Москве с 20 по 21 сентября.