https://ria.ru/20250920/kurily-2043121105.html

МЧС предупредило о надвигающемся урагане на южных Курилах

МЧС предупредило о надвигающемся урагане на южных Курилах - РИА Новости, 20.09.2025

МЧС предупредило о надвигающемся урагане на южных Курилах

Сильный дождь и ураганный ветер в связи с прохождением циклона ожидаются в воскресенье на южных Курилах, предупреждает ГУМЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T05:01:00+03:00

2025-09-20T05:01:00+03:00

2025-09-20T05:01:00+03:00

россия

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033226151_0:197:3245:2022_1920x0_80_0_0_6f113e194dbce2b163052d18627c687e.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 сен – РИА Новости. Сильный дождь и ураганный ветер в связи с прохождением циклона ожидаются в воскресенье на южных Курилах, предупреждает ГУМЧС России по Сахалинской области. "Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - говорится в сообщении. По информации сахалинского управления Росгидромета, днем 21 сентября в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный, местами очень сильный дождь, порывы ветра могут достигнуть ураганных значений – до 35 метров в секунду. Спасатели советуют жителям без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта и отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения. Туристическим группам на маршрутах рекомендовано переждать непогоду в подготовленных для этого местах.

https://ria.ru/20250909/klimat-2040691762.html

россия

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, происшествия