05:01 20.09.2025
МЧС предупредило о надвигающемся урагане на южных Курилах
МЧС предупредило о надвигающемся урагане на южных Курилах
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 сен – РИА Новости. Сильный дождь и ураганный ветер в связи с прохождением циклона ожидаются в воскресенье на южных Курилах, предупреждает ГУМЧС России по Сахалинской области. "Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - говорится в сообщении. По информации сахалинского управления Росгидромета, днем 21 сентября в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный, местами очень сильный дождь, порывы ветра могут достигнуть ураганных значений – до 35 метров в секунду. Спасатели советуют жителям без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта и отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения. Туристическим группам на маршрутах рекомендовано переждать непогоду в подготовленных для этого местах.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 сен – РИА Новости. Сильный дождь и ураганный ветер в связи с прохождением циклона ожидаются в воскресенье на южных Курилах, предупреждает ГУМЧС России по Сахалинской области.
"Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - говорится в сообщении.
По информации сахалинского управления Росгидромета, днем 21 сентября в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный, местами очень сильный дождь, порывы ветра могут достигнуть ураганных значений – до 35 метров в секунду.
Спасатели советуют жителям без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта и отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения. Туристическим группам на маршрутах рекомендовано переждать непогоду в подготовленных для этого местах.
