https://ria.ru/20250920/kurily-2043121105.html
МЧС предупредило о надвигающемся урагане на южных Курилах
МЧС предупредило о надвигающемся урагане на южных Курилах - РИА Новости, 20.09.2025
МЧС предупредило о надвигающемся урагане на южных Курилах
Сильный дождь и ураганный ветер в связи с прохождением циклона ожидаются в воскресенье на южных Курилах, предупреждает ГУМЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T05:01:00+03:00
2025-09-20T05:01:00+03:00
2025-09-20T05:01:00+03:00
россия
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033226151_0:197:3245:2022_1920x0_80_0_0_6f113e194dbce2b163052d18627c687e.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 сен – РИА Новости. Сильный дождь и ураганный ветер в связи с прохождением циклона ожидаются в воскресенье на южных Курилах, предупреждает ГУМЧС России по Сахалинской области. "Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - говорится в сообщении. По информации сахалинского управления Росгидромета, днем 21 сентября в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный, местами очень сильный дождь, порывы ветра могут достигнуть ураганных значений – до 35 метров в секунду. Спасатели советуют жителям без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта и отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения. Туристическим группам на маршрутах рекомендовано переждать непогоду в подготовленных для этого местах.
https://ria.ru/20250909/klimat-2040691762.html
россия
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033226151_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_0b04da8d9b8d6b63ced6d9a283610c38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, происшествия
Россия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Происшествия
МЧС предупредило о надвигающемся урагане на южных Курилах
МЧС: на южных Курилах в воскресенье ожидаются сильный дождь и ураганный ветер