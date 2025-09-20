https://ria.ru/20250920/kurily-2043113727.html

У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9

У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 20.09.2025

У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в ночь на субботу вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T02:13:00+03:00

2025-09-20T02:13:00+03:00

2025-09-20T02:13:00+03:00

в мире

северо-курильск

тихий океан

парамушир

елена семенова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в ночь на субботу вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в ночь на 20 сентября в Тихом океане. Эпицентр находился в 166 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг - на глубине 20 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, подземный толчок могли ощутить в Северо-Курильске силой до 3-4 баллов. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250920/kamchatka-2043113627.html

северо-курильск

тихий океан

парамушир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова