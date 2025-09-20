https://ria.ru/20250920/kurily-2043113727.html
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в ночь на субботу вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в ночь на 20 сентября в Тихом океане. Эпицентр находился в 166 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг - на глубине 20 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, подземный толчок могли ощутить в Северо-Курильске силой до 3-4 баллов. Тревога цунами не объявлялась.
