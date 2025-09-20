Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил о намерении запустить референдум по новой Конституции
20.09.2025
Пашинян заявил о намерении запустить референдум по новой Конституции
Пашинян заявил о намерении запустить референдум по новой Конституции - РИА Новости, 20.09.2025
Пашинян заявил о намерении запустить референдум по новой Конституции
Правящая в Армении партия "Гражданский договор" рассчитывает получить на парламентских выборах 2026 года поддержку, чтобы запустить референдум по новой... РИА Новости, 20.09.2025
в мире
армения
азербайджан
российская империя
никол пашинян
ЕРЕВАН, 20 сен – РИА Новости. Правящая в Армении партия "Гражданский договор" рассчитывает получить на парламентских выборах 2026 года поддержку, чтобы запустить референдум по новой Конституции республики в международно-признанных границах, говорится в проекте декларации партии, которую зачитал в субботу премьер страны Никол Пашинян. Выступая на съезде партии, Пашинян заявил, что "Гражданский договор", в числе прочего, приветствуя установившийся мир между Арменией и Азербайджаном, с целью обеспечения свободы, безопасности, благополучия страны и ее граждан, для "укрепления власти народа и опираясь на идеологию "реальной Армении" провозглашает установление Четвертой Республики Армения своей приоритетной стратегической целью". "Для этой цели партия "Гражданский договор" обратится на очередных парламентских выборах 2026 года к народу с просьбой продлить свой мандат на управление Республикой Армения еще на пять лет, ожидая формирования конституционного большинства. Получив вотум доверия народа на выборах, партия инициирует процесс принятия новой Конституции Республики Армения путем общенационального референдума. Партия будет опираться на концепцию нерушимости международно-признанной суверенной территории Республики Армения площадью 29 743 квадратных километра на основе Алма-Атинской декларации 1991 года", - говорится в зачитанном Пашиняном проекте декларации. Там же отмечается, что партия активизирует усилия, направленные на вступление Армении в Европейский союз, не противопоставляя это регионализации, а также сбалансированной и многовекторной внешней политике. Историю Армении 20-го века в армянской действительности принято неформально делить на три этапа: Первая Республика, возникшая после распада Российской империи и просуществовавшая с 1918 по 1920 годы; Вторая Республика - Армянская ССР; Третья Республика – независимая Армения, провозглашенная в 1991 году. Пашинян продвигает идею так называемой "реальной Армении" в границах Армянской ССР, противопоставляя ее Армении "исторической". Ранее он заявил, что идеология "реальной" Армении состоит в том, что народ больше не хочет бороться, выживать, страдать, жертвовать собой, а хочет просто жить. Для этого, по мнению Пашиняна, есть необходимый инструмент - государство как средство обеспечения счастья и благосостояния, а "не плацдарм, форпост для какой-то вечной борьбы". В своем новогоднем обращении 31 декабря 2024 года Пашинян заявил, что идея "реальной Армении" должна стать руководящей идеологией не только для правительства и парламентского большинства, но и для каждого гражданина республики.
армения
азербайджан
российская империя
в мире, армения, азербайджан, российская империя, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Российская империя, Никол Пашинян
Пашинян заявил о намерении запустить референдум по новой Конституции

Пашинян попросил о поддержке на выборах для запуска референдума по Конституции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 сен – РИА Новости. Правящая в Армении партия "Гражданский договор" рассчитывает получить на парламентских выборах 2026 года поддержку, чтобы запустить референдум по новой Конституции республики в международно-признанных границах, говорится в проекте декларации партии, которую зачитал в субботу премьер страны Никол Пашинян.
Выступая на съезде партии, Пашинян заявил, что "Гражданский договор", в числе прочего, приветствуя установившийся мир между Арменией и Азербайджаном, с целью обеспечения свободы, безопасности, благополучия страны и ее граждан, для "укрепления власти народа и опираясь на идеологию "реальной Армении" провозглашает установление Четвертой Республики Армения своей приоритетной стратегической целью".
"Для этой цели партия "Гражданский договор" обратится на очередных парламентских выборах 2026 года к народу с просьбой продлить свой мандат на управление Республикой Армения еще на пять лет, ожидая формирования конституционного большинства. Получив вотум доверия народа на выборах, партия инициирует процесс принятия новой Конституции Республики Армения путем общенационального референдума. Партия будет опираться на концепцию нерушимости международно-признанной суверенной территории Республики Армения площадью 29 743 квадратных километра на основе Алма-Атинской декларации 1991 года", - говорится в зачитанном Пашиняном проекте декларации.
Там же отмечается, что партия активизирует усилия, направленные на вступление Армении в Европейский союз, не противопоставляя это регионализации, а также сбалансированной и многовекторной внешней политике.
Историю Армении 20-го века в армянской действительности принято неформально делить на три этапа: Первая Республика, возникшая после распада Российской империи и просуществовавшая с 1918 по 1920 годы; Вторая Республика - Армянская ССР; Третья Республика – независимая Армения, провозглашенная в 1991 году.
Пашинян продвигает идею так называемой "реальной Армении" в границах Армянской ССР, противопоставляя ее Армении "исторической". Ранее он заявил, что идеология "реальной" Армении состоит в том, что народ больше не хочет бороться, выживать, страдать, жертвовать собой, а хочет просто жить. Для этого, по мнению Пашиняна, есть необходимый инструмент - государство как средство обеспечения счастья и благосостояния, а "не плацдарм, форпост для какой-то вечной борьбы". В своем новогоднем обращении 31 декабря 2024 года Пашинян заявил, что идея "реальной Армении" должна стать руководящей идеологией не только для правительства и парламентского большинства, но и для каждого гражданина республики.
В миреАрменияАзербайджанРоссийская империяНикол Пашинян
 
 
