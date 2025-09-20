Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ погибают больше половины колумбийских наемников, считает эксперт
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:37 20.09.2025
В ВСУ погибают больше половины колумбийских наемников, считает эксперт
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости, Олег Краев. Около 60% колумбийских наемников в ВСУ погибают, сообщил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке. "Из всех колумбийцев, приезжающих (на Украину - ред.), 60% погибают", - заявил собеседник агентства. Он подчеркнул, что такие высокие показатели смертности среди наемников вынуждают ВСУ придумывать новые уловки, чтобы заманивать латиноамериканцев на Украину для участия в боевых действиях. Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
В ВСУ погибают больше половины колумбийских наемников, считает эксперт

Экс-военный Инкапье: около 60% колумбийских наемников в ВСУ погибают

Военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости, Олег Краев. Около 60% колумбийских наемников в ВСУ погибают, сообщил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.
"Из всех колумбийцев, приезжающих (на Украину - ред.), 60% погибают", - заявил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что такие высокие показатели смертности среди наемников вынуждают ВСУ придумывать новые уловки, чтобы заманивать латиноамериканцев на Украину для участия в боевых действиях.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
