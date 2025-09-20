https://ria.ru/20250920/kolumbija-2043123079.html

В ВСУ погибают больше половины колумбийских наемников, считает эксперт

В ВСУ погибают больше половины колумбийских наемников, считает эксперт - РИА Новости, 20.09.2025

В ВСУ погибают больше половины колумбийских наемников, считает эксперт

20.09.2025

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости, Олег Краев. Около 60% колумбийских наемников в ВСУ погибают, сообщил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке. "Из всех колумбийцев, приезжающих (на Украину - ред.), 60% погибают", - заявил собеседник агентства. Он подчеркнул, что такие высокие показатели смертности среди наемников вынуждают ВСУ придумывать новые уловки, чтобы заманивать латиноамериканцев на Украину для участия в боевых действиях. Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.

