Рейтинг@Mail.ru
На месте планируемой панихиды по Кирку задержали мужчину, пишет WP - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:54 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/kirk-2043129062.html
На месте планируемой панихиды по Кирку задержали мужчину, пишет WP
На месте планируемой панихиды по Кирку задержали мужчину, пишет WP - РИА Новости, 20.09.2025
На месте планируемой панихиды по Кирку задержали мужчину, пишет WP
Вооруженного мужчину задержали на стадионе State Farm в американском штате Аризона, где в воскресенье планируется проведение панихиды по погибшему в результате... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T07:54:00+03:00
2025-09-20T07:54:00+03:00
в мире
аризона
сша
украина
чарли кирк
дональд трамп
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041110690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebe42f5542ce0ec0c882eacc6d075d3f.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вооруженного мужчину задержали на стадионе State Farm в американском штате Аризона, где в воскресенье планируется проведение панихиды по погибшему в результате покушения политическому активисту Чарли Кирку, сообщает газета Washington Post со ссылкой на Секретную службу США. "Вооруженный мужчина, утверждавший, что он связан с правоохранительными органами, был задержан в пятницу после того, как вошел на стадион Аризоны, где в воскресенье должна состояться панихида по Чарли Кирку", - сообщает газета. Согласно информации издания, личность задержанного на текущий момент не установлена. Мужчина представился агентам Секретной службы как сотрудник правоохранительных органов и заявил, что вооружен, пишет Washington Post со ссылкой на сообщение службы. При этом, как уточняется, мужчина не являлся сотрудником правоохранительных органов, задействованных на мероприятии. Газета, ссылаясь на осведомленный источник из правоохранительных органов, пишет, что задержанный имел при себе по меньшей мере один пистолет и один нож. Источник добавил, что мужчина также показывал "просроченное удостоверение" и утверждал, что выполнял частные услуги по охране. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
https://ria.ru/20250919/ssha-2043106648.html
аризона
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041110690_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_7e4587f41b624f2e4a5a33f212de5c21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аризона, сша, украина, чарли кирк, дональд трамп, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), убийство американского политика чарли кирка
В мире, Аризона, США, Украина, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Убийство американского политика Чарли Кирка
На месте планируемой панихиды по Кирку задержали мужчину, пишет WP

WP: на месте планируемой панихиды по Кирку задержали вооруженного мужчину

© AP Photo / Ross D. FranklinЧарли Кирк
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Ross D. Franklin
Чарли Кирк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вооруженного мужчину задержали на стадионе State Farm в американском штате Аризона, где в воскресенье планируется проведение панихиды по погибшему в результате покушения политическому активисту Чарли Кирку, сообщает газета Washington Post со ссылкой на Секретную службу США.
"Вооруженный мужчина, утверждавший, что он связан с правоохранительными органами, был задержан в пятницу после того, как вошел на стадион Аризоны, где в воскресенье должна состояться панихида по Чарли Кирку", - сообщает газета.
Согласно информации издания, личность задержанного на текущий момент не установлена. Мужчина представился агентам Секретной службы как сотрудник правоохранительных органов и заявил, что вооружен, пишет Washington Post со ссылкой на сообщение службы. При этом, как уточняется, мужчина не являлся сотрудником правоохранительных органов, задействованных на мероприятии.
Газета, ссылаясь на осведомленный источник из правоохранительных органов, пишет, что задержанный имел при себе по меньшей мере один пистолет и один нож. Источник добавил, что мужчина также показывал "просроченное удостоверение" и утверждал, что выполнял частные услуги по охране.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Американский политик Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Палата представителей США поддержала резолюцию в память Кирке
19 сентября, 20:00
 
В миреАризонаСШАУкраинаЧарли КиркДональд ТрампВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Убийство американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала