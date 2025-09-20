https://ria.ru/20250920/kirk-2043129062.html

На месте планируемой панихиды по Кирку задержали мужчину, пишет WP

20.09.2025

На месте планируемой панихиды по Кирку задержали мужчину, пишет WP

Вооруженного мужчину задержали на стадионе State Farm в американском штате Аризона, где в воскресенье планируется проведение панихиды по погибшему в результате покушения политическому активисту Чарли Кирку, сообщает газета Washington Post со ссылкой на Секретную службу США.

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вооруженного мужчину задержали на стадионе State Farm в американском штате Аризона, где в воскресенье планируется проведение панихиды по погибшему в результате покушения политическому активисту Чарли Кирку, сообщает газета Washington Post со ссылкой на Секретную службу США. "Вооруженный мужчина, утверждавший, что он связан с правоохранительными органами, был задержан в пятницу после того, как вошел на стадион Аризоны, где в воскресенье должна состояться панихида по Чарли Кирку", - сообщает газета. Согласно информации издания, личность задержанного на текущий момент не установлена. Мужчина представился агентам Секретной службы как сотрудник правоохранительных органов и заявил, что вооружен, пишет Washington Post со ссылкой на сообщение службы. При этом, как уточняется, мужчина не являлся сотрудником правоохранительных органов, задействованных на мероприятии. Газета, ссылаясь на осведомленный источник из правоохранительных органов, пишет, что задержанный имел при себе по меньшей мере один пистолет и один нож. Источник добавил, что мужчина также показывал "просроченное удостоверение" и утверждал, что выполнял частные услуги по охране. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

