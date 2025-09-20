https://ria.ru/20250920/kiev-2043137211.html

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в субботу утром в Киеве и Киевской области, а также в соседних Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса на 09.27 мск, тревога звучит в Киеве, а также в северных районах Киевской области. Кроме того, об угрозе с воздуха предупреждают жителей Черниговской и Сумской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

