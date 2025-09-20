В аэропорте Берлина происходят задерживаются рейсы из-за кибератаки
Кибератака на Collins Aerospace привела к задержкам рейсов в аэропорте Берлина
Обстановка после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов в международном аэропорту Берлин — Бранденбург. 20 сентября 2025
© Getty Images / picture alliance
Обстановка после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов в международном аэропорту Берлин — Бранденбург. 20 сентября 2025
БЕРЛИН, 20 сен - РИА Новости. Кибератака на Collins Aerospace, поставщика систем регистрации и посадки пассажиров, привела к сбоям в европейских аэропортах, в том числе затронута берлинская авиагавань, наблюдаются задержки, сообщает портал Tagesspiegel.
Инцидент произошёл в пятницу вечером, после чего аэропорт Берлина был вынужден отключить соединение с пострадавшей системой и перейти на ручные процедуры обслуживания.
"Около 19 часов (в пятницу - ред.) нам сообщили о проблеме… С тех пор мы работаем над решением", – рассказал представитель берлинского аэропорта порталу Tagesspiegel.
Уточняется, что речь идёт об американской компании Collins Aerospace, чья система регистрации используется в аэропортах по всей Европе. Представитель воздушной гавани Берлина подчеркнул, что сам аэропорт не подвергался атаке – атака была направлена именно на систему Collins Aerospace.
В субботу возможны значительно более долгие очереди. "Пока нам повезло: есть лишь относительно небольшие задержки, но нет отмен рейсов или массовых сбоев… Мы работаем над решением и стараемся минимизировать задержки", - отметил представитель аэропорта. Пассажирам рекомендуется по возможности заранее пройти онлайн-регистрацию у авиакомпаний.