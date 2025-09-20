https://ria.ru/20250920/kiberataka-2043143629.html
Несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой - РИА Новости, 20.09.2025
БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой, парализовавшей системы регистрации, сообщили РИА Новости в международном аэропорту Брюсселя.Ранее аэропорт "Завентем" в Брюсселе сообщил, что его поставщик услуг систем по регистрации и посадке пассажиров подвергся кибератаке, регистрация в аэропорту осуществляется только вручную, возможны задержки и отмены рейсов."Произошедшая кибератака на поставщика услуг регистрации и посадки на рейс затронула несколько европейских аэропортов, включая аэропорт Брюсселя", - сообщил собеседник агентства.
