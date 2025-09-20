Рейтинг@Mail.ru
Несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 20.09.2025 (обновлено: 10:37 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/kiberataka-2043143629.html
Несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой
Несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой - РИА Новости, 20.09.2025
Несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой
Несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой, парализовавшей системы регистрации, сообщили РИА Новости в международном аэропорту Брюсселя. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T10:28:00+03:00
2025-09-20T10:37:00+03:00
европа
в мире
брюссель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147328/81/1473288179_0:210:4000:2460_1920x0_80_0_0_22fe55dacb95433ff930b30e0938f165.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой, парализовавшей системы регистрации, сообщили РИА Новости в международном аэропорту Брюсселя.Ранее аэропорт "Завентем" в Брюсселе сообщил, что его поставщик услуг систем по регистрации и посадке пассажиров подвергся кибератаке, регистрация в аэропорту осуществляется только вручную, возможны задержки и отмены рейсов."Произошедшая кибератака на поставщика услуг регистрации и посадки на рейс затронула несколько европейских аэропортов, включая аэропорт Брюсселя", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250909/nlo-2040788501.html
европа
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147328/81/1473288179_220:0:3780:2670_1920x0_80_0_0_1962d06b72eeb740ef306a84c8e40c2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, в мире, брюссель
Европа, В мире, Брюссель
Несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой

В нескольких аэропортах Европы парализовало систему регистрации из-за кибератаки

© Fotolia / Tomasz ZajdaХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Fotolia / Tomasz Zajda
Хакер за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой, парализовавшей системы регистрации, сообщили РИА Новости в международном аэропорту Брюсселя.
Ранее аэропорт "Завентем" в Брюсселе сообщил, что его поставщик услуг систем по регистрации и посадке пассажиров подвергся кибератаке, регистрация в аэропорту осуществляется только вручную, возможны задержки и отмены рейсов.
"Произошедшая кибератака на поставщика услуг регистрации и посадки на рейс затронула несколько европейских аэропортов, включая аэропорт Брюсселя", - сообщил собеседник агентства.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
НЛО приостановил работу крупного аэропорта в Европе
9 сентября, 21:02
 
ЕвропаВ миреБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала