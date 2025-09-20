https://ria.ru/20250920/kiberataka-2043143629.html

Несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой

Несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой - РИА Новости, 20.09.2025

Несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой

Несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой, парализовавшей системы регистрации, сообщили РИА Новости в международном аэропорту Брюсселя. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T10:28:00+03:00

2025-09-20T10:28:00+03:00

2025-09-20T10:37:00+03:00

европа

в мире

брюссель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147328/81/1473288179_0:210:4000:2460_1920x0_80_0_0_22fe55dacb95433ff930b30e0938f165.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой, парализовавшей системы регистрации, сообщили РИА Новости в международном аэропорту Брюсселя.Ранее аэропорт "Завентем" в Брюсселе сообщил, что его поставщик услуг систем по регистрации и посадке пассажиров подвергся кибератаке, регистрация в аэропорту осуществляется только вручную, возможны задержки и отмены рейсов."Произошедшая кибератака на поставщика услуг регистрации и посадки на рейс затронула несколько европейских аэропортов, включая аэропорт Брюсселя", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250909/nlo-2040788501.html

европа

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, в мире, брюссель