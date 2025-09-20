Рейтинг@Mail.ru
Россия снизила ввоз картофеля из Китая - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/kartofel-2043216223.html
Россия снизила ввоз картофеля из Китая
Россия снизила ввоз картофеля из Китая - РИА Новости, 20.09.2025
Россия снизила ввоз картофеля из Китая
Россия в августе ввезла лишь 5,8 тысячи тонн картофеля из Китая - минимум с января текущего года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T17:49:00+03:00
2025-09-20T17:49:00+03:00
экономика
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823214288_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe2d1c4a0ba46a9e7d74b53b0ba644c9.jpg
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Россия в августе ввезла лишь 5,8 тысячи тонн картофеля из Китая - минимум с января текущего года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Российские компании начали активно наращивать импорт китайской картошки еще в октябре прошлого года, а к маю показатель достиг рекордных 35,6 тысячи тонн. Затем в июне произошло первое за восемь месяцев снижение на фоне ожиданий лучшего урожая картофеля, чем в прошлом году. По итогам августа спрос на китайский картофель в России падал уже третий месяц подряд - в этот раз до минимальных с начала года 5,8 тысячи тонн, что более чем втрое ниже июльского импорта. Стоимость ввезенной картошки также снизилась в три раза за месяц, составив лишь 2,3 миллиона долларов. Всего российские компании в январе-августе импортировали из Китая рекордные 152,3 тысячи тонн картофеля на 58,6 миллиона долларов, что примерно вчетверо больше импорта за аналогичный период прошлого года как в физическом, так и денежном выражениях.
https://ria.ru/20250504/kartofel-2014858574.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823214288_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9b63a6bf4a2806e344d9365905a1b6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай
Экономика, Россия, Китай
Россия снизила ввоз картофеля из Китая

Россия снизила ввоз картофеля из Китая до минимума с начала года

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКартофель в мешках
Картофель в мешках - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Картофель в мешках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Россия в августе ввезла лишь 5,8 тысячи тонн картофеля из Китая - минимум с января текущего года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Российские компании начали активно наращивать импорт китайской картошки еще в октябре прошлого года, а к маю показатель достиг рекордных 35,6 тысячи тонн. Затем в июне произошло первое за восемь месяцев снижение на фоне ожиданий лучшего урожая картофеля, чем в прошлом году.
По итогам августа спрос на китайский картофель в России падал уже третий месяц подряд - в этот раз до минимальных с начала года 5,8 тысячи тонн, что более чем втрое ниже июльского импорта.
Стоимость ввезенной картошки также снизилась в три раза за месяц, составив лишь 2,3 миллиона долларов.
Всего российские компании в январе-августе импортировали из Китая рекордные 152,3 тысячи тонн картофеля на 58,6 миллиона долларов, что примерно вчетверо больше импорта за аналогичный период прошлого года как в физическом, так и денежном выражениях.
Картофель - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Китай вошел в тройку главных поставщиков картофеля в Россию
4 мая, 11:23
 
ЭкономикаРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала