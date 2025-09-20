Рейтинг@Mail.ru
Ющенко призвал киевские власти "идти на Москву" - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 20.09.2025 (обновлено: 19:12 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/juschenko-2043186926.html
Ющенко призвал киевские власти "идти на Москву"
Ющенко призвал киевские власти "идти на Москву" - РИА Новости, 20.09.2025
Ющенко призвал киевские власти "идти на Москву"
Бывший украинский лидер Виктор Ющенко, проводивший курс на отчуждение страны от России, хочет, чтобы Украина, которая на фоне провалов на фронте находится в... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T15:09:00+03:00
2025-09-20T19:12:00+03:00
в мире
украина
россия
великобритания
виктор ющенко
владимир путин
валерий залужный
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15097/24/150972445_0:13:512:301_1920x0_80_0_0_29fc3c89032450d6c9bfcfb4d7aa3a79.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Бывший украинский лидер Виктор Ющенко, проводивший курс на отчуждение страны от России, хочет, чтобы Украина, которая на фоне провалов на фронте находится в глубоком экономическом и демографическом кризисе, стала "бронежилетом Европы", а также не останавливалась на границах 1991 года и шла "на Москву".В РФ называли государственным переворотом третий тур на выборах президента Украины в 2004 году и победу в нем Виктора Ющенко. Президент России Владимир Путин отмечал, что после того, как Ющенко "поруководил страной", ситуация на Украине ухудшилась.Ранее экс-главком ВСУ, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине вернуться к границам 1991 или 2022 годов."Мы по-разному считаем, что такое победа. Кто-то говорит "оставляйте линию соприкосновения такой, какая она есть, и то благодарите Бога". А я не хочу так оставлять. Я не могу так оставлять. &lt;...&gt; Вы считаете, что, если вы выходите на границу 1991 года, вы даете ответ на формулу победы? Кто-то говорит: "Давайте до хутора Михайловского", а я говорю: "И все? На Москву!" — сказал 71-летний Ющенко в интервью украинскому YouTube-каналу "Апостроф TV".Он также заявил, что Украина должна стать "бронежилетом Европы", который защитит европейские страны лучше, чем их собственные армии. Виктор Ющенко — третий президент Украины, занимал пост с 2005 по 2010 год. Пришел к власти в результате так называемой оранжевой революции, когда в конце 2004 года его сторонники назвали сфальсифицированными результаты второго тура президентских выборов, где Ющенко проиграл Виктору Януковичу, набравшему 49,46% голосов против 46,61% у Ющенко. Проводил политику реабилитации ОУН-УПА*, при нем же был принят закон, квалифицировавший голод 1932-1933 годов как якобы геноцид украинского народа.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20250622/ukraina-2024618290.html
https://ria.ru/20250920/zelenskiy-2042970691.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15097/24/150972445_0:0:512:384_1920x0_80_0_0_36908330dc6a2d980547c940702c5d7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, великобритания, виктор ющенко, владимир путин, валерий залужный, вооруженные силы украины, украинская повстанческая армия
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Виктор Ющенко, Владимир Путин, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Украинская повстанческая армия
Ющенко призвал киевские власти "идти на Москву"

Ющенко хочет, чтобы Украина стала бронежилетом Европы и шла на Москву

© РИА Новости / Микола ЛазаренкоБывший президент Украины Виктор Ющенко
Бывший президент Украины Виктор Ющенко - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Микола Лазаренко
Бывший президент Украины Виктор Ющенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Бывший украинский лидер Виктор Ющенко, проводивший курс на отчуждение страны от России, хочет, чтобы Украина, которая на фоне провалов на фронте находится в глубоком экономическом и демографическом кризисе, стала "бронежилетом Европы", а также не останавливалась на границах 1991 года и шла "на Москву".
В РФ называли государственным переворотом третий тур на выборах президента Украины в 2004 году и победу в нем Виктора Ющенко. Президент России Владимир Путин отмечал, что после того, как Ющенко "поруководил страной", ситуация на Украине ухудшилась.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Песков объяснил частые упоминания Путиным госпереворота на Украине
22 июня, 12:37
Ранее экс-главком ВСУ, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине вернуться к границам 1991 или 2022 годов.
"Мы по-разному считаем, что такое победа. Кто-то говорит "оставляйте линию соприкосновения такой, какая она есть, и то благодарите Бога". А я не хочу так оставлять. Я не могу так оставлять. <...> Вы считаете, что, если вы выходите на границу 1991 года, вы даете ответ на формулу победы? Кто-то говорит: "Давайте до хутора Михайловского", а я говорю: "И все? На Москву!" — сказал 71-летний Ющенко в интервью украинскому YouTube-каналу "Апостроф TV".
Он также заявил, что Украина должна стать "бронежилетом Европы", который защитит европейские страны лучше, чем их собственные армии.
Виктор Ющенко — третий президент Украины, занимал пост с 2005 по 2010 год. Пришел к власти в результате так называемой оранжевой революции, когда в конце 2004 года его сторонники назвали сфальсифицированными результаты второго тура президентских выборов, где Ющенко проиграл Виктору Януковичу, набравшему 49,46% голосов против 46,61% у Ющенко. Проводил политику реабилитации ОУН-УПА*, при нем же был принят закон, квалифицировавший голод 1932-1933 годов как якобы геноцид украинского народа.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
У Зеленского назрели "трудные решения". Украинцам приготовиться
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияВиктор ЮщенкоВладимир ПутинВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныУкраинская повстанческая армия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала