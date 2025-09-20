Ющенко призвал киевские власти "идти на Москву"
Ющенко хочет, чтобы Украина стала бронежилетом Европы и шла на Москву
Бывший президент Украины Виктор Ющенко. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Бывший украинский лидер Виктор Ющенко, проводивший курс на отчуждение страны от России, хочет, чтобы Украина, которая на фоне провалов на фронте находится в глубоком экономическом и демографическом кризисе, стала "бронежилетом Европы", а также не останавливалась на границах 1991 года и шла "на Москву".
В РФ называли государственным переворотом третий тур на выборах президента Украины в 2004 году и победу в нем Виктора Ющенко. Президент России Владимир Путин отмечал, что после того, как Ющенко "поруководил страной", ситуация на Украине ухудшилась.
Ранее экс-главком ВСУ, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный призвал не надеяться на чудо, которое поможет Украине вернуться к границам 1991 или 2022 годов.
"Мы по-разному считаем, что такое победа. Кто-то говорит "оставляйте линию соприкосновения такой, какая она есть, и то благодарите Бога". А я не хочу так оставлять. Я не могу так оставлять. <...> Вы считаете, что, если вы выходите на границу 1991 года, вы даете ответ на формулу победы? Кто-то говорит: "Давайте до хутора Михайловского", а я говорю: "И все? На Москву!" — сказал 71-летний Ющенко в интервью украинскому YouTube-каналу "Апостроф TV".
Он также заявил, что Украина должна стать "бронежилетом Европы", который защитит европейские страны лучше, чем их собственные армии.
Виктор Ющенко — третий президент Украины, занимал пост с 2005 по 2010 год. Пришел к власти в результате так называемой оранжевой революции, когда в конце 2004 года его сторонники назвали сфальсифицированными результаты второго тура президентских выборов, где Ющенко проиграл Виктору Януковичу, набравшему 49,46% голосов против 46,61% у Ющенко. Проводил политику реабилитации ОУН-УПА*, при нем же был принят закон, квалифицировавший голод 1932-1933 годов как якобы геноцид украинского народа.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
* Запрещенная в России экстремистская организация.