Израиль обвинил ООН в бездействии по освобождению заложников в Газе
Израиль обвинил ООН в бездействии по освобождению заложников в Газе - РИА Новости, 20.09.2025
Израиль обвинил ООН в бездействии по освобождению заложников в Газе
Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон в субботу обвинил Организацию Объединенных Наций в абсолютном бездействии по вопросу освобождения... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T16:56:00+03:00
2025-09-20T16:56:00+03:00
2025-09-20T16:56:00+03:00
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон в субботу обвинил Организацию Объединенных Наций в абсолютном бездействии по вопросу освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Выступая в эфире телеканала Fox News, Данона спросили, что сделала ООН для освобождения заложников. "Абсолютно ничего", - ответил израильский дипломат. Согласно информации израильских военных, в живых в Газе остаются порядка 20-27 заложников. Ранее движение ХАМАС пригрозило Израилю в ответ на начало расширенной наземной операции в городе Газа, что он не получит своих заложников ни живыми, ни мёртвыми. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило в среду, что 65 тысяч палестинцев погибли, более 165 тысяч получили ранения с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных. Израильские военные во вторник объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон в субботу обвинил Организацию Объединенных Наций в абсолютном бездействии по вопросу освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.
Выступая в эфире телеканала Fox News, Данона спросили, что сделала ООН
для освобождения заложников.
"Абсолютно ничего", - ответил израильский дипломат.
Согласно информации израильских военных, в живых в Газе остаются порядка 20-27 заложников.
Ранее движение ХАМАС
пригрозило Израилю
в ответ на начало расширенной наземной операции в городе Газа, что он не получит своих заложников ни живыми, ни мёртвыми.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило в среду, что 65 тысяч палестинцев погибли, более 165 тысяч получили ранения с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных.
Израильские военные во вторник объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац
заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".