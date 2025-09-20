https://ria.ru/20250920/ispytanija-2043113271.html

СМИ: Neuralink начнет испытания технологии перевода мыслей в текст

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Компания Neuralink американского предпринимателя Илона Маска в октябре планирует начать клинические испытания технологии, позволяющей переводить мысли в текст при помощи мозговых имплантов, передает агентство Блумберг. "Neuralink в октябре планирует начать клинические испытания в США, чтобы использовать свое устройство для перевода мыслей в текст, потенциально открывая новые возможности общения для людей с нарушениями речи", - пишет агентство. Отмечается, что к 2030 году компания планирует адаптировать это устройство также для людей, не имеющих проблем со здоровьем. В марте Маск сообщал, что Neuralink впервые вживит человеку имплант, который поможет людям с нарушениями зрения, в конце 2025 года. В сентябре 2024 года миллиардер заявлял, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже незрячим с рождения людям, причем в будущем устройство будет улавливать и другие спектры, кроме привычного человеку. По словам Маска, сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и сможет улавливать длину волны радара.

