Иран приостановил взаимодействие с МАГАТЭ

Высший совет национальной безопасности Ирана решил приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после голосования в ООН по вопросу санкций против Тегерана, сообщила... РИА Новости, 20.09.2025

ТЕГЕРАН, 20 сен — РИА Новости. Высший совет национальной безопасности Ирана решил приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после голосования в ООН по вопросу санкций против Тегерана, сообщила местная гостелерадиокомпания IRIB. "Из-за действий европейских стран сотрудничество с МАГАТЭ будет приостановлено", — говорится в заявлении Совбеза.С какого момента это произойдет, не уточняется. Ранее Иран предупреждал, что в случае возобновления санкций будет считать отмененным соглашение с МАГАТЭ, достигнутое в сентябре. В нем стороны выработали рамки взаимодействия после ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам. Также учитывались внутренние законы Ирана, связанные с недоверием к МАГАТЭ."Евротройка" 28 августа уведомила Совет Безопасности ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого, 19 сентября, Совбез отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций, из-за этого рестрикции будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.

