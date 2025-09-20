Рейтинг@Mail.ru
Иран приостановил взаимодействие с МАГАТЭ
21:05 20.09.2025 (обновлено: 21:43 20.09.2025)
Иран приостановил взаимодействие с МАГАТЭ
в мире
иран
тегеран (город)
магатэ
оон
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
ядерное оружие
совет безопасности оон
ТЕГЕРАН, 20 сен — РИА Новости. Высший совет национальной безопасности Ирана решил приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после голосования в ООН по вопросу санкций против Тегерана, сообщила местная гостелерадиокомпания IRIB. &quot;Из-за действий европейских стран сотрудничество с МАГАТЭ будет приостановлено&quot;, — говорится в заявлении Совбеза.С какого момента это произойдет, не уточняется. Ранее Иран предупреждал, что в случае возобновления санкций будет считать отмененным соглашение с МАГАТЭ, достигнутое в сентябре. В нем стороны выработали рамки взаимодействия после ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам. Также учитывались внутренние законы Ирана, связанные с недоверием к МАГАТЭ."Евротройка" 28 августа уведомила Совет Безопасности ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого, 19 сентября, Совбез отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций, из-за этого рестрикции будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
иран
тегеран (город)
в мире, иран, тегеран (город), магатэ, оон, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, ядерное оружие, совет безопасности оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), МАГАТЭ, ООН, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Ядерное оружие, Совет Безопасности ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Обострение отношений США и Ирана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 сен — РИА Новости. Высший совет национальной безопасности Ирана решил приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после голосования в ООН по вопросу санкций против Тегерана, сообщила местная гостелерадиокомпания IRIB.
"Из-за действий европейских стран сотрудничество с МАГАТЭ будет приостановлено", — говорится в заявлении Совбеза.

С какого момента это произойдет, не уточняется. Ранее Иран предупреждал, что в случае возобновления санкций будет считать отмененным соглашение с МАГАТЭ, достигнутое в сентябре. В нем стороны выработали рамки взаимодействия после ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам. Также учитывались внутренние законы Ирана, связанные с недоверием к МАГАТЭ.
"Евротройка" 28 августа уведомила Совет Безопасности ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого, 19 сентября, Совбез отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций, из-за этого рестрикции будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
