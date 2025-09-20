https://ria.ru/20250920/iran-2043250356.html
Иран приостановил взаимодействие с МАГАТЭ
Иран приостановил взаимодействие с МАГАТЭ - РИА Новости, 20.09.2025
Иран приостановил взаимодействие с МАГАТЭ
Высший совет национальной безопасности Ирана решил приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после голосования в ООН по вопросу санкций против Тегерана, сообщила... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T21:05:00+03:00
2025-09-20T21:05:00+03:00
2025-09-20T21:43:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
магатэ
оон
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
ядерное оружие
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
ТЕГЕРАН, 20 сен — РИА Новости. Высший совет национальной безопасности Ирана решил приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после голосования в ООН по вопросу санкций против Тегерана, сообщила местная гостелерадиокомпания IRIB. "Из-за действий европейских стран сотрудничество с МАГАТЭ будет приостановлено", — говорится в заявлении Совбеза.С какого момента это произойдет, не уточняется. Ранее Иран предупреждал, что в случае возобновления санкций будет считать отмененным соглашение с МАГАТЭ, достигнутое в сентябре. В нем стороны выработали рамки взаимодействия после ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам. Также учитывались внутренние законы Ирана, связанные с недоверием к МАГАТЭ."Евротройка" 28 августа уведомила Совет Безопасности ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого, 19 сентября, Совбез отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций, из-за этого рестрикции будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
https://ria.ru/20250920/mid-2043171854.html
https://ria.ru/20250628/iran-2026038929.html
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город), магатэ, оон, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, ядерное оружие, совет безопасности оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), МАГАТЭ, ООН, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Ядерное оружие, Совет Безопасности ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Обострение отношений США и Ирана
Иран приостановил взаимодействие с МАГАТЭ
Совбез Ирана решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ