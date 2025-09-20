Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана опроверг информацию о переговорах с Уиткоффом - РИА Новости, 20.09.2025
19:55 20.09.2025
Глава МИД Ирана опроверг информацию о переговорах с Уиткоффом
Глава МИД Ирана опроверг информацию о переговорах с Уиткоффом - РИА Новости, 20.09.2025
Глава МИД Ирана опроверг информацию о переговорах с Уиткоффом
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг информацию о том, что общался со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом напрямую по вопросу иранской атомной... РИА Новости, 20.09.2025
ТЕГЕРАН, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг информацию о том, что общался со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом напрямую по вопросу иранской атомной программы. В пятницу портал Amwaj, специализирующийся на Иране, сообщил, что Аракчи представил Уиткоффу проект сделки по иранской ядерной программе на фоне угрозы восстановления санкций ООН против исламской республики. &quot;Эта информация не является достоверной&quot;, - сказал Аракчи в ответ на вопрос корреспондента агентства Tasnim.Министр иностранных дел исламской республики добавил, что обмен посланиями между Тегераном и Вашингтоном осуществляется напрямую или, при необходимости, через посредников, однако прямых переговоров между Ираном и США еще не было. Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября. МИД Ирана раскритиковал это решение, отметив, что Тегеран оставляет за собой право на подходящий ответ и считает, что в случае восстановления международных санкций против Ирана ответственность за последствия будет лежать на США и трех европейских странах - Франции, Германии и Британии, инициировавших процесс восстановления санкций.
Глава МИД Ирана опроверг информацию о переговорах с Уиткоффом

Глава МИД Ирана опроверг информацию о прямых переговорах с Уиткоффом по атому

ТЕГЕРАН, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг информацию о том, что общался со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом напрямую по вопросу иранской атомной программы.
В пятницу портал Amwaj, специализирующийся на Иране, сообщил, что Аракчи представил Уиткоффу проект сделки по иранской ядерной программе на фоне угрозы восстановления санкций ООН против исламской республики.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Ульянов обвинил ЕС в подрыве сотрудничества МАГАТЭ и Ирана
Вчера, 11:22
"Эта информация не является достоверной", - сказал Аракчи в ответ на вопрос корреспондента агентства Tasnim.

Министр иностранных дел исламской республики добавил, что обмен посланиями между Тегераном и Вашингтоном осуществляется напрямую или, при необходимости, через посредников, однако прямых переговоров между Ираном и США еще не было.
Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
МИД Ирана раскритиковал это решение, отметив, что Тегеран оставляет за собой право на подходящий ответ и считает, что в случае восстановления международных санкций против Ирана ответственность за последствия будет лежать на США и трех европейских странах - Франции, Германии и Британии, инициировавших процесс восстановления санкций.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Иран считает принятое СБ ООН решение по санкциям незаконным
19 сентября, 19:20
 
