Во Франции призвали к радикальным мерам из-за инцидента с МиГ-31 - РИА Новости, 20.09.2025
16:46 20.09.2025
Во Франции призвали к радикальным мерам из-за инцидента с МиГ-31
Во Франции призвали к радикальным мерам из-за инцидента с МиГ-31
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X призвал Францию выйти из Североатлантического альянса из-за лжи Эстонии о якобы... РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X призвал Францию выйти из Североатлантического альянса из-за лжи Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31."Еще одна ложная информация, чтобы подтолкнуть к войне и разжечь панику! На этот раз Эстония &lt;…&gt;. То же самое, что и с беспилотниками, ложным сообщениями о глушении GPS-сигнала самолета Урсулы, саботажем "русскими" "Северных потоков" и так далее. Выйдем из ЕС и НАТО, разрушим эти военные структуры!" — написал он.В Минобороны в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.В Минобороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
Во Франции призвали к радикальным мерам из-за инцидента с МиГ-31

Филиппо призвал Францию выйти из НАТО из-за лжи Эстонии о российских МиГ-31

Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал"
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" . Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X призвал Францию выйти из Североатлантического альянса из-за лжи Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31.
«
"Еще одна ложная информация, чтобы подтолкнуть к войне и разжечь панику! На этот раз Эстония <…>. То же самое, что и с беспилотниками, ложным сообщениями о глушении GPS-сигнала самолета Урсулы, саботажем "русскими" "Северных потоков" и так далее. Выйдем из ЕС и НАТО, разрушим эти военные структуры!" — написал он.
В Минобороны в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.
Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.
В Минобороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
