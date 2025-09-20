https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043262481.html
Все участники международного конкурса "Интервидение" выступили в финале
Все участники международного конкурса "Интервидение" выступили в финале - РИА Новости, 20.09.2025
Все участники международного конкурса "Интервидение" выступили в финале
На Live Арене в Москве завершились выступления участников международного музыкального конкурса "Интервидение", жюри выставляет оценки. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T20:30:00+03:00
2025-09-20T20:30:00+03:00
2025-09-20T23:57:00+03:00
шоубиз
россия
москва
владимир путин
интервидение – 2025
музыка
shaman (ярослав дронов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043257628_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0c758a291d044fdf059b71cdd0002e6e.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. На Live Арене в Москве завершились выступления участников международного музыкального конкурса "Интервидение", жюри выставляет оценки.Открывали концерт посол конкурса Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню "На заре".Владимир Путин выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам. Он пожелал им успехов и чувства поддержки зрителей, назвав финал "Интервидения" одним из наиболее ожидаемых культурных событий года. Президент выразил уверенность, что оно станет одним из самых узнаваемых и любимых конкурсов во всем мире."Культура, музыка не имеют границ. Сегодняшний праздник призван показать объединяющую силу искусства".Он подчеркнул, что запрос на справедливость в современном мире огромен, а народы имеют право на свободное развитие. "Интервидение" же многие годы объединяло талантливых исполнителей и служило развитию диалога. Россия была и остается открытой для общения и сотрудничества, уважает традиции и ценности других стран, отметил Путин.В конкурсе должны были принять участие артисты из 23 стран, однако представительница США Vassy не смогла выступить из-за давления со стороны правительства Австралии. При этом США остаются полноправными участниками и будут представлены в составе жюри в лице Джо Линна Тернера.Глава МИД Сергей Лавров, комментируя невозможность певицы выступить, заявил, что организаторы конкурса не гонятся за политическим эффектом:"Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга".Первой выступила кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар. Затем на сцену поднялось трио Nomad из Киргизии. Под третьим номером вышел певец из Китая Ван Си. После выступления он признался журналистам, что хотел бы записать совместную песню с Ярославом Дроновым, представляющим Россию:"Россия и Китай — это страны с огромной культурой. Мы уважаем культуру друг друга и станем мостом дружбы для всего мира".Участник от ОАЭ Саиф Аль-Али рассказал, что успел немного выучить русский язык. Он показал свои навыки, исполнив песню "Калинка-малинка".Представитель России Shaman выступил девятым, исполнив песню "Прямо по сердцу". Он попросил жюри не оценивать его выступление, отметив, что по законам гостеприимства не претендует на победу:"Я представляю Россию, а Россия уже победила".Участница из Катара Дане Аль-Мир, выступившая под 12-м номером, рассказывала о своей страсти к коллекционированию различных гитар. Теперь ее коллекция пополнится и русским музыкальным инструментом.Следующими свой номер исполнили представители Мадагаскара.Конкурсант из Венесуэлы Аседо произвел фурор во время выступления. Он представил зажигательный номер под ритмы "латино". Номер сопровождался огненным шоу, зрители танцевали и ликовали.Один из фаворитов конкурса, Дык Фук из Вьетнама, пел, стоя на подвижной платформе, его выступление также сопровождалось фаер-шоу. Композиция сочетала в себе различные музыкальные жанры, певец сорвал бурные овации зала.Участница из Белоруссии Настя Кравченко представила песню "Мотылек" на русском языке. Многие зрители уже знали текст и подпевали."Настя, давай! Настя, ты лучшая!" — скандировали поклонники артистки.Завершил мероприятие участник из Индии Раухан Малик.Указ о проведении конкурса Путин подписал в начале февраля. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса.
https://ria.ru/20250919/intervidenie-2042809089.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Представитель России Shaman начал выступление на международном музыкальном конкурсе "Интервидение"
Представитель России Shaman начал выступление на международном музыкальном конкурсе "Интервидение"
2025-09-20T20:30
true
PT0M35S
Начало международного музыкального конкурса "Интервидение"
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" стартовал на Live Арене, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт открыли Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню "На заре".
2025-09-20T20:30
true
PT1M14S
Обращение Путина к участникам "Интервидения"
Обращение Путина к участникам "Интервидения"
2025-09-20T20:30
true
PT2M51S
Сообщение ведущего о певице Vassy из США
Певица Vassy из США не сможет принять участие в финале конкурса "Интервидение", сообщил ведущий
2025-09-20T20:30
true
PT0M46S
Начало выступления участника из Китая Ван Си в финале конкурса
Один из фаворитов "Интервидения", участник из Китая Ван Си начал свое выступление в финале конкурса
2025-09-20T20:30
true
PT0M36S
Shaman о просьбе не оценивать его выступление на конкурсе
Shaman попросил членов жюри "Интервидения" на оценивать его выступление на конкурсе: по законам гостеприимства он не претендует на победу
2025-09-20T20:30
true
PT1M18S
Организаторы "Интервидения" подарили участнице из Катара Дане Аль-Мир балалайку
Подписаться на РИА Новости
2025-09-20T20:30
true
PT0M08S
Выступление дуэта Denise & D-Lain из Мадагаскара на "Интервидении"
Выступление дуэта Denise & D-Lain из Мадагаскара на "Интервидении"
2025-09-20T20:30
true
PT0M27S
Выступление участника "Интервидения" от Венесуэлы Омара Аседо
Номер участника "Интервидения" от Венесуэлы Омара Аседо
2025-09-20T20:30
true
PT0M56S
Певец Дык Фук из Вьетнама выступает в финале "Интервидения"
Певец Дык Фук из Вьетнама выступает в финале "Интервидения"
2025-09-20T20:30
true
PT0M17S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043257628_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_663bdcc1f7279525f8c37c34f18d03b7.jpg
Участница "Интервидения" Настя Кравченко от Белоруссии представила свою песню "Мотылек"
Участница "Интервидения" Настя Кравченко от Белоруссии представила свою песню "Мотылек"
2025-09-20T20:30
true
PT1M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, интервидение – 2025, музыка, shaman (ярослав дронов)
Шоубиз, Россия, Москва, Владимир Путин, Интервидение – 2025, Музыка, SHAMAN (Ярослав Дронов)
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. На Live Арене в Москве завершились выступления участников международного музыкального конкурса "Интервидение", жюри выставляет оценки.
Открывали концерт посол конкурса Дима Билан
и Полина Гагарина
, исполнив песню "На заре".
Владимир Путин
выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам. Он пожелал им успехов и чувства поддержки зрителей, назвав финал "Интервидения" одним из наиболее ожидаемых культурных событий года. Президент выразил уверенность, что оно станет одним из самых узнаваемых и любимых конкурсов во всем мире.
«
"Культура, музыка не имеют границ. Сегодняшний праздник призван показать объединяющую силу искусства".
Владимир Путин
Президент России
Он подчеркнул, что запрос на справедливость в современном мире огромен, а народы имеют право на свободное развитие. "Интервидение" же многие годы объединяло талантливых исполнителей и служило развитию диалога. Россия
была и остается открытой для общения и сотрудничества, уважает традиции и ценности других стран, отметил Путин.
В конкурсе должны были принять участие артисты из 23 стран, однако представительница США
Vassy не смогла выступить из-за давления со стороны правительства Австралии
.
При этом США остаются полноправными участниками и будут представлены в составе жюри в лице Джо Линна Тернера.
Глава МИД Сергей Лавров, комментируя невозможность певицы выступить, заявил, что организаторы конкурса не гонятся за политическим эффектом:
«
"Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга".
Сергей Лавров
Министр иностранных дел
Первой выступила кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар. Затем на сцену поднялось трио Nomad из Киргизии. Под третьим номером вышел певец из Китая
Ван Си.
После выступления он признался журналистам, что хотел бы записать совместную песню с Ярославом Дроновым, представляющим Россию:
«
"Россия и Китай — это страны с огромной культурой. Мы уважаем культуру друг друга и станем мостом дружбы для всего мира".
Участник от ОАЭ Саиф Аль-Али рассказал, что успел немного выучить русский язык. Он показал свои навыки, исполнив песню "Калинка-малинка".
Представитель России Shaman выступил девятым, исполнив песню "Прямо по сердцу". Он попросил жюри не оценивать его выступление, отметив, что по законам гостеприимства не претендует на победу:
«
"Я представляю Россию, а Россия уже победила".
Ярослав Дронов
Заслуженный артист России
Участница из Катара
Дане Аль-Мир, выступившая под 12-м номером, рассказывала о своей страсти к коллекционированию различных гитар. Теперь ее коллекция пополнится и русским музыкальным инструментом.
Следующими свой номер исполнили представители Мадагаскара.
Конкурсант из Венесуэлы
Аседо произвел фурор во время выступления. Он представил зажигательный номер под ритмы "латино". Номер сопровождался огненным шоу, зрители танцевали и ликовали.
Один из фаворитов конкурса, Дык Фук из Вьетнама, пел, стоя на подвижной платформе, его выступление также сопровождалось фаер-шоу. Композиция сочетала в себе различные музыкальные жанры, певец сорвал бурные овации зала.
Участница из Белоруссии Настя Кравченко представила песню "Мотылек" на русском языке. Многие зрители уже знали текст и подпевали.
«
"Настя, давай! Настя, ты лучшая!" — скандировали поклонники артистки.
Завершил мероприятие участник из Индии
Раухан Малик.
Указ о проведении конкурса Путин подписал в начале февраля. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса.