Участник "Интервидения" Ван Си назвал Россию и Китай мостом дружбы

Участник международного музыкального конкурса "Интервидение" от КНР Ван Си заявил, что Россия и Китай построят мосты для дружбы во всем мире.

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Участник международного музыкального конкурса "Интервидение" от КНР Ван Си заявил, что Россия и Китай построят мосты для дружбы во всем мире. Финальное шоу "Интервидения" проходит на концертной площадке Live Арена в субботу. "Россия и Китай - это страны с огромной культурой. Мы уважаем культуру друг друга и станем мостом дружбы для всего мира", - сказал он во время общения с ведущими конкурса. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

