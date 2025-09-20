Участник "Интервидения" от Китая хотел бы записать песню с Shaman

https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043259482.html

Участник "Интервидения" от Китая Ван Си заявил, что хотел бы сотрудничества, работы над совместной песней с представителем России на конкурсе Shaman. РИА Новости, 20.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043254309_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3698c1bf8ed3f83c42b9b0ee6a065c82.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Участник "Интервидения" от Китая Ван Си заявил, что хотел бы сотрудничества, работы над совместной песней с представителем России на конкурсе Shaman."Конечно, для меня огромная честь сотрудничать с Shaman. Жду - не дождусь", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о желании записать песню с российским певцом.При этом китайский певец отметил, что не смог посмотреть выступление российского исполнителя, поскольку вышел поговорить с журналистами.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

