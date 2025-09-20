Участник "Интервидения" от Китая хотел бы записать песню с Shaman
Участник Интервидения от КНР заявил, что для него было бы честью спеть с Shaman
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВан Си выступает на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в Москве
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Участник "Интервидения" от Китая Ван Си заявил, что хотел бы сотрудничества, работы над совместной песней с представителем России на конкурсе Shaman.
"Конечно, для меня огромная честь сотрудничать с Shaman. Жду - не дождусь", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о желании записать песню с российским певцом.
При этом китайский певец отметил, что не смог посмотреть выступление российского исполнителя, поскольку вышел поговорить с журналистами.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
