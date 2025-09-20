Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в "Интервидении"
Лавров об отказе певицы из США от "Интервидения": за политэффектом не гонимся
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Организаторы конкурса "Интервидение" не гонятся за политическим эффектом, хотят реализации идентичности человека в свободных контактах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с неучастием американской певицы, гражданки Австралии Vassy в "Интервидении" из-за давления властей Австралии.
"Мы не гонимся за каким-то политическим эффектом. Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга", - приводится высказывания Лаврова в официальном заявлении организаторов конкурса, с которым ознакомились РИА Новости.
Из заявления следует, что Vassy, имеющая гражданства Австралии и США, не примет участие в конкурсе из-за беспрецедентного давления австралийских властей.
Организаторы конкурса объявили в сентябре об ожидавшемся участии Vassy, певицы - первой женщины, удостоенной премии EDMA ICON AWARD (2023). Её коллаборации с Tiësto и David Guetta занимали верхние строчки в американских радиочартах и становились мультиплатиновыми в 30 странах мира. Её хиты набирают многомиллионные прослушивания на стриминговых площадках.
Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
