Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в "Интервидении"
Культура
 
21:26 20.09.2025 (обновлено: 21:49 20.09.2025)
Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в "Интервидении"
Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в "Интервидении"
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Организаторы конкурса "Интервидение" не гонятся за политическим эффектом, хотят реализации идентичности человека в свободных контактах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с неучастием американской певицы, гражданки Австралии Vassy в "Интервидении" из-за давления властей Австралии."Мы не гонимся за каким-то политическим эффектом. Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга", - приводится высказывания Лаврова в официальном заявлении организаторов конкурса, с которым ознакомились РИА Новости.Из заявления следует, что Vassy, имеющая гражданства Австралии и США, не примет участие в конкурсе из-за беспрецедентного давления австралийских властей.Организаторы конкурса объявили в сентябре об ожидавшемся участии Vassy, певицы - первой женщины, удостоенной премии EDMA ICON AWARD (2023). Её коллаборации с Tiësto и David Guetta занимали верхние строчки в американских радиочартах и становились мультиплатиновыми в 30 странах мира. Её хиты набирают многомиллионные прослушивания на стриминговых площадках.Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Организаторы конкурса "Интервидение" не гонятся за политическим эффектом, хотят реализации идентичности человека в свободных контактах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с неучастием американской певицы, гражданки Австралии Vassy в "Интервидении" из-за давления властей Австралии.
«
"Мы не гонимся за каким-то политическим эффектом. Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга", - приводится высказывания Лаврова в официальном заявлении организаторов конкурса, с которым ознакомились РИА Новости.
Девушка рядом с банером международного музыкального конкурса Интервидение на Манежной площади в Москве. Конкурс пройдёт 20 сентября 2025 года, на него заявлены участники из 23 стран - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Это будет круто: самый подробный гид по "Интервидению-2025"
19 сентября, 08:00
Из заявления следует, что Vassy, имеющая гражданства Австралии и США, не примет участие в конкурсе из-за беспрецедентного давления австралийских властей.
Организаторы конкурса объявили в сентябре об ожидавшемся участии Vassy, певицы - первой женщины, удостоенной премии EDMA ICON AWARD (2023). Её коллаборации с Tiësto и David Guetta занимали верхние строчки в американских радиочартах и становились мультиплатиновыми в 30 странах мира. Её хиты набирают многомиллионные прослушивания на стриминговых площадках.
Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Лавров находится на "Интервидении" как зритель
Вчера, 21:22
 
