Путин рассказал о зарубежных участниках "Интервидения"

Представители более 20 государств познакомят весь мир с творчеством своих стран на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", сказал президент России... РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Представители более 20 государств познакомят весь мир с творчеством своих стран на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", сказал президент России Владимир Путин. Финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовало на Live Арене. "Представители более чем 20 государств выйдут на сцену с яркими и самобытными номерами для того, чтобы познакомить весь мир с современным музыкальным творчеством своих стран", - сказал Путин в своем видеообращении. Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

Наталья Макарова

