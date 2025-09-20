Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о зарубежных участниках "Интервидения" - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:00 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043249238.html
Путин рассказал о зарубежных участниках "Интервидения"
Путин рассказал о зарубежных участниках "Интервидения" - РИА Новости, 20.09.2025
Путин рассказал о зарубежных участниках "Интервидения"
Представители более 20 государств познакомят весь мир с творчеством своих стран на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", сказал президент России... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T21:00:00+03:00
2025-09-20T21:00:00+03:00
культура
россия
москва
московская область (подмосковье)
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
игорь матвиенко
интервидение – 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043247987_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b3d0faa40be6aa48be015cf763a60c8.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Представители более 20 государств познакомят весь мир с творчеством своих стран на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", сказал президент России Владимир Путин. Финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовало на Live Арене. "Представители более чем 20 государств выйдут на сцену с яркими и самобытными номерами для того, чтобы познакомить весь мир с современным музыкальным творчеством своих стран", - сказал Путин в своем видеообращении. Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250919/intervidenie-2042809089.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043247987_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_901f8acc91037bfda128f08a320850d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, московская область (подмосковье), владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко, интервидение – 2025
Культура, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Игорь Матвиенко, Интервидение – 2025
Путин рассказал о зарубежных участниках "Интервидения"

Путин: более 20 стран познакомят мир со своим творчеством на "Интервидении"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВидеообращение президента РФ Владимира Путина к участникам международного музыкального конкурса "Интервидение" в Москве
Видеообращение президента РФ Владимира Путина к участникам международного музыкального конкурса Интервидение в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Видеообращение президента РФ Владимира Путина к участникам международного музыкального конкурса "Интервидение" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Представители более 20 государств познакомят весь мир с творчеством своих стран на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", сказал президент России Владимир Путин.
Финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовало на Live Арене.
«
"Представители более чем 20 государств выйдут на сцену с яркими и самобытными номерами для того, чтобы познакомить весь мир с современным музыкальным творчеством своих стран", - сказал Путин в своем видеообращении.
Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Девушка рядом с банером международного музыкального конкурса Интервидение на Манежной площади в Москве. Конкурс пройдёт 20 сентября 2025 года, на него заявлены участники из 23 стран - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Это будет круто: самый подробный гид по "Интервидению-2025"
19 сентября, 08:00
 
КультураРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов)Игорь МатвиенкоИнтервидение – 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала