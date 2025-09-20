https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043248125.html
Зрители финала "Интервидения" хором исполнили гимн России
Зрители, собравшиеся на финал международного конкурса "Интервидение" в концертном зале на Live Арене, хором исполнили гимн РФ и скандировали: "Россия", передает РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Зрители, собравшиеся на финал международного конкурса "Интервидение" в концертном зале на Live Арене, хором исполнили гимн РФ и скандировали: "Россия", передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, собравшиеся в зале гости "Интервидения" спели песню "Конь" группы "Любэ", исполнили "Катюшу" и песню Татьяны Куртуковой "Матушка". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
