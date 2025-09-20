"Интервидение" всегда служило развитию культурного диалога, заявил Путин
Путин: "Интервидение" в течение многих лет служило развитию культурного диалога
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Интервидение" на протяжении многих лет объединяло талантливых исполнителей, служило развитию диалога, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам конкурса "Интервидение", который проходит в субботу в Москве.
"Сегодня состоится одно из самых ожидаемых культурных событий года. Финал возрожденного международного музыкального конкурса "Интервидение". Это замечательное творческое состязание на протяжении многих лет объединяло талантливых исполнителей из самых разных стран мира, служило развитию культурного диалога и укрепляло дружбу между народами", - сказал Путин.
Финал конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке Live Арена. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
