"Интервидение" всегда служило развитию культурного диалога, заявил Путин

Культура
 
20:52 20.09.2025 (обновлено: 21:20 20.09.2025)
культура
россия
москва
владимир путин
интервидение – 2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Интервидение" на протяжении многих лет объединяло талантливых исполнителей, служило развитию диалога, сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам конкурса "Интервидение", который проходит в субботу в Москве. "Сегодня состоится одно из самых ожидаемых культурных событий года. Финал возрожденного международного музыкального конкурса "Интервидение". Это замечательное творческое состязание на протяжении многих лет объединяло талантливых исполнителей из самых разных стран мира, служило развитию культурного диалога и укрепляло дружбу между народами", - сказал Путин.Финал конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке Live Арена. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
россия, москва, владимир путин, интервидение – 2025
Культура, Россия, Москва, Владимир Путин, Интервидение – 2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Интервидение" на протяжении многих лет объединяло талантливых исполнителей, служило развитию диалога, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам конкурса "Интервидение", который проходит в субботу в Москве.
"Сегодня состоится одно из самых ожидаемых культурных событий года. Финал возрожденного международного музыкального конкурса "Интервидение". Это замечательное творческое состязание на протяжении многих лет объединяло талантливых исполнителей из самых разных стран мира, служило развитию культурного диалога и укрепляло дружбу между народами", - сказал Путин.
Финал конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке Live Арена. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Девушка рядом с банером международного музыкального конкурса Интервидение на Манежной площади в Москве. Конкурс пройдёт 20 сентября 2025 года, на него заявлены участники из 23 стран - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Это будет круто: самый подробный гид по "Интервидению-2025"
19 сентября, 08:00
 
КультураРоссияМоскваВладимир ПутинИнтервидение – 2025
 
 
