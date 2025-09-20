https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043247407.html

"Интервидение" всегда служило развитию культурного диалога, заявил Путин

"Интервидение" всегда служило развитию культурного диалога, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2025

"Интервидение" всегда служило развитию культурного диалога, заявил Путин

"Интервидение" на протяжении многих лет объединяло талантливых исполнителей, служило развитию диалога, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T20:52:00+03:00

2025-09-20T20:52:00+03:00

2025-09-20T21:20:00+03:00

культура

россия

москва

владимир путин

интервидение – 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043245424_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cebcd4edd3f9df0a7f99da2bb154959e.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Интервидение" на протяжении многих лет объединяло талантливых исполнителей, служило развитию диалога, сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам конкурса "Интервидение", который проходит в субботу в Москве. "Сегодня состоится одно из самых ожидаемых культурных событий года. Финал возрожденного международного музыкального конкурса "Интервидение". Это замечательное творческое состязание на протяжении многих лет объединяло талантливых исполнителей из самых разных стран мира, служило развитию культурного диалога и укрепляло дружбу между народами", - сказал Путин.Финал конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке Live Арена. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250919/intervidenie-2042809089.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, владимир путин, интервидение – 2025