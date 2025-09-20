Россия всегда была и остается открытой для общения, заявил Путин
Путин: Россия всегда была и остается открытой для общения и сотрудничества
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВидеообращение президента РФ Владимира Путина к участникам международного музыкального конкурса "Интервидение" в Москве
Видеообращение президента РФ Владимира Путина к участникам международного музыкального конкурса "Интервидение" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия была и остается открытой для общения и сотрудничества, уважает традиции и ценности других, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Россия всегда была и остается страной, открытой для общения и созидательного сотрудничества. Мы дорожим своими традициями и уважаем традиции других", - сказал Путин в специальном видеообращении к участникам "Интервидения".
Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Это будет круто: самый подробный гид по "Интервидению-2025"
19 сентября, 08:00