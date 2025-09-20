https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043245252.html

Россия всегда была и остается открытой для общения, заявил Путин

Россия всегда была и остается открытой для общения, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2025

Россия всегда была и остается открытой для общения, заявил Путин

Россия была и остается открытой для общения и сотрудничества, уважает традиции и ценности других, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T20:43:00+03:00

2025-09-20T20:43:00+03:00

2025-09-20T20:43:00+03:00

культура

россия

москва

московская область (подмосковье)

владимир путин

shaman (ярослав дронов)

игорь матвиенко

интервидение – 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043245106_0:308:3093:2048_1920x0_80_0_0_e5cf5dcced124665dc0b141d1bc309a8.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия была и остается открытой для общения и сотрудничества, уважает традиции и ценности других, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия всегда была и остается страной, открытой для общения и созидательного сотрудничества. Мы дорожим своими традициями и уважаем традиции других", - сказал Путин в специальном видеообращении к участникам "Интервидения". Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250919/intervidenie-2042809089.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, московская область (подмосковье), владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко, интервидение – 2025