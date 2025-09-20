Рейтинг@Mail.ru
В Москве стартовал финал международного конкурса "Интервидение"
20:30 20.09.2025 (обновлено: 23:28 20.09.2025)
В Москве стартовал финал международного конкурса "Интервидение"
На Live Арене в Москве стартовало финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение".
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. На Live Арене в Москве стартовало финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение".Концерт открыли посол конкурса Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню "На заре". Под девятым номером с песней "Прямо по сердцу" на сцену вышел конкурсант от России Shaman. Он попросил жюри не оценивать его выступление, отметив, что по законам гостеприимства не претендует на победу:"Я представляю Россию, а Россия уже победила".В конкурсе должны были принять участие артисты из 23 стран, однако представительница США Vassy не сможет выступить из-за давления со стороны правительства Австралии. При этом США остаются полноправными участниками и будут представлены в составе жюри в лице Джо Линна Тернера.Первой из конкурсантов выступила кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершит мероприятие участник из Индии Раухан Малик. Владимир Путин выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам. Он пожелал им успехов и чувства поддержки зрителей, назвав финал "Интервидения" одним из наиболее ожидаемых культурных событий года. Президент выразил уверенность, что оно станет одним из самых узнаваемых и любимых конкурсов во всем мире.&quot;Культура, музыка не имеют границ. Сегодняшний праздник призван показать объединяющую силу искусства&quot;.Он подчеркнул, что запрос на справедливость в современном мире огромен, а народы имеют право на свободное развитие. "Интервидение" же многие годы объединяло талантливых исполнителей и служило развитию диалога. Россия была и остается открытой для общения и сотрудничества, уважает традиции и ценности других стран, отметил Путин.Указ о проведении конкурса Путин подписал в начале февраля. Финал проходит сегодня с 20:30 на Live Арене в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса.
Представитель России Shaman начал выступление на международном музыкальном конкурсе "Интервидение"
Представитель России Shaman начал выступление на международном музыкальном конкурсе "Интервидение"
2025-09-20T20:30
true
PT0M35S
Shaman о просьбе не оценивать его выступление на конкурсе
Shaman попросил членов жюри "Интервидения" на оценивать его выступление на конкурсе: по законам гостеприимства он не претендует на победу
2025-09-20T20:30
true
PT1M18S
Начало выступления участника из Китая Ван Си в финале конкурса
Один из фаворитов "Интервидения", участник из Китая Ван Си начал свое выступление в финале конкурса
2025-09-20T20:30
true
PT0M36S
Обращение Путина к участникам "Интервидения"
Обращение Путина к участникам "Интервидения"
2025-09-20T20:30
true
PT2M51S
В Москве стартовал финал международного конкурса "Интервидение"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. На Live Арене в Москве стартовало финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение".
Концерт открыли посол конкурса Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню "На заре". Под девятым номером с песней "Прямо по сердцу" на сцену вышел конкурсант от России Shaman. Он попросил жюри не оценивать его выступление, отметив, что по законам гостеприимства не претендует на победу:
«
"Я представляю Россию, а Россия уже победила".
Съемки клипа Прямо по сердцу певца SHAMAN
Ярослав Дронов
заслуженный артист России
В конкурсе должны были принять участие артисты из 23 стран, однако представительница США Vassy не сможет выступить из-за давления со стороны правительства Австралии. При этом США остаются полноправными участниками и будут представлены в составе жюри в лице Джо Линна Тернера.
© Фото : Официальный Telegram-канал Международного музыкального конкурса "Интервидение’25"Певица Vassy
Певица Vassy - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Фото : Официальный Telegram-канал Международного музыкального конкурса "Интервидение’25"
Певица Vassy
Первой из конкурсантов выступила кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершит мероприятие участник из Индии Раухан Малик.
Владимир Путин выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам. Он пожелал им успехов и чувства поддержки зрителей, назвав финал "Интервидения" одним из наиболее ожидаемых культурных событий года. Президент выразил уверенность, что оно станет одним из самых узнаваемых и любимых конкурсов во всем мире.
«

"Культура, музыка не имеют границ. Сегодняшний праздник призван показать объединяющую силу искусства".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Он подчеркнул, что запрос на справедливость в современном мире огромен, а народы имеют право на свободное развитие. "Интервидение" же многие годы объединяло талантливых исполнителей и служило развитию диалога. Россия была и остается открытой для общения и сотрудничества, уважает традиции и ценности других стран, отметил Путин.
Указ о проведении конкурса Путин подписал в начале февраля. Финал проходит сегодня с 20:30 на Live Арене в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса.
Версия 2023.1 Beta
