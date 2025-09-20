https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043241946.html

В Москве стартовал финал международного конкурса "Интервидение"

В Москве стартовал финал международного конкурса "Интервидение" - РИА Новости, 20.09.2025

В Москве стартовал финал международного конкурса "Интервидение"

На Live Арене в Москве стартовало финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение". РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T20:30:00+03:00

2025-09-20T20:30:00+03:00

2025-09-20T23:28:00+03:00

шоубиз

москва

владимир путин

россия

shaman (ярослав дронов)

интервидение – 2025

музыка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043257628_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0c758a291d044fdf059b71cdd0002e6e.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. На Live Арене в Москве стартовало финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение".Концерт открыли посол конкурса Дима Билан и Полина Гагарина, исполнив песню "На заре". Под девятым номером с песней "Прямо по сердцу" на сцену вышел конкурсант от России Shaman. Он попросил жюри не оценивать его выступление, отметив, что по законам гостеприимства не претендует на победу:"Я представляю Россию, а Россия уже победила".В конкурсе должны были принять участие артисты из 23 стран, однако представительница США Vassy не сможет выступить из-за давления со стороны правительства Австралии. При этом США остаются полноправными участниками и будут представлены в составе жюри в лице Джо Линна Тернера.Первой из конкурсантов выступила кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершит мероприятие участник из Индии Раухан Малик. Владимир Путин выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам. Он пожелал им успехов и чувства поддержки зрителей, назвав финал "Интервидения" одним из наиболее ожидаемых культурных событий года. Президент выразил уверенность, что оно станет одним из самых узнаваемых и любимых конкурсов во всем мире."Культура, музыка не имеют границ. Сегодняшний праздник призван показать объединяющую силу искусства".Он подчеркнул, что запрос на справедливость в современном мире огромен, а народы имеют право на свободное развитие. "Интервидение" же многие годы объединяло талантливых исполнителей и служило развитию диалога. Россия была и остается открытой для общения и сотрудничества, уважает традиции и ценности других стран, отметил Путин.Указ о проведении конкурса Путин подписал в начале февраля. Финал проходит сегодня с 20:30 на Live Арене в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса.

https://ria.ru/20250919/intervidenie-2042809089.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Представитель России Shaman начал выступление на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" Представитель России Shaman начал выступление на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" 2025-09-20T20:30 true PT0M35S

Shaman о просьбе не оценивать его выступление на конкурсе Shaman попросил членов жюри "Интервидения" на оценивать его выступление на конкурсе: по законам гостеприимства он не претендует на победу 2025-09-20T20:30 true PT1M18S

Начало выступления участника из Китая Ван Си в финале конкурса Один из фаворитов "Интервидения", участник из Китая Ван Си начал свое выступление в финале конкурса 2025-09-20T20:30 true PT0M36S

Обращение Путина к участникам "Интервидения" Обращение Путина к участникам "Интервидения" 2025-09-20T20:30 true PT2M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир путин, россия, shaman (ярослав дронов) , интервидение – 2025, музыка