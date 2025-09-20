https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043227161.html

На концертной площадке Live Арена организована рабочая зона для СМИ

На концертной площадке Live Арена организована рабочая зона для СМИ - РИА Новости, 20.09.2025

На концертной площадке Live Арена организована рабочая зона для СМИ

Креветки на гриле с цукини, брускетты с лососем, круассаны с ростбифом и свежие фрукты подают для журналистов в рабочей зоне на концертной площадке Live Арена,... РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Креветки на гриле с цукини, брускетты с лососем, круассаны с ростбифом и свежие фрукты подают для журналистов в рабочей зоне на концертной площадке Live Арена, где пройдет финал международного музыкального конкурса "Интервидение", передает корреспондент РИА Новости. Рабочая зона для СМИ организована на концертной площадке Live Арена. Для комфортной работы журналистов зону оснастили более 140 шкафчиками, рабочими местами, телевизорами с прямой трансляцией финального шоу. Организаторы конкурса позаботились и о питании для журналистов. Для СМИ подают горячее, закуски, печенье. Из напитков - чай, кофе и вода. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

