Сотрудники силовых ведомств следят за обстановкой у Live Арены
Культура
Культура
 
18:11 20.09.2025
Сотрудники силовых ведомств следят за обстановкой у Live Арены
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Многочисленные сотрудники силовых ведомств охраняют спокойствие на территории вокруг Live Арены в преддверии начала музыкального конкурса "Интервидение", передаёт корреспондент РИА Новости. Правоохранители присутствуют как на огороженной территории, прилегающей к зданию Live Арены, так и рядом с огороженной зоной. Зрители и журналисты из разных стран прибывают к месту проведения конкурса. Обстановка остаётся спокойной. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Многочисленные сотрудники силовых ведомств охраняют спокойствие на территории вокруг Live Арены в преддверии начала музыкального конкурса "Интервидение", передаёт корреспондент РИА Новости.
Правоохранители присутствуют как на огороженной территории, прилегающей к зданию Live Арены, так и рядом с огороженной зоной. Зрители и журналисты из разных стран прибывают к месту проведения конкурса. Обстановка остаётся спокойной.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Матвиенко назвал цель конкурса "Интервидение"
Вчера, 16:47
 
