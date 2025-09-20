Сотрудники силовых ведомств следят за обстановкой у Live Арены

https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043218183.html
20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Многочисленные сотрудники силовых ведомств охраняют спокойствие на территории вокруг Live Арены в преддверии начала музыкального конкурса "Интервидение", передаёт корреспондент РИА Новости. Правоохранители присутствуют как на огороженной территории, прилегающей к зданию Live Арены, так и рядом с огороженной зоной. Зрители и журналисты из разных стран прибывают к месту проведения конкурса. Обстановка остаётся спокойной. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
