Член жюри "Интервидения" из Кении заявил об интересе сограждан к конкурсу
Питер Чуани заявил, что кенийцы точно будут смотреть трансляцию "Интервидения"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка рядом с банером международного музыкального конкурса "Интервидение" на Манежной площади в Москве. Конкурс пройдёт 20 сентября 2025 года, на него заявлены участники из 23 стран
Девушка рядом с банером международного музыкального конкурса "Интервидение" на Манежной площади в Москве. Конкурс пройдёт 20 сентября 2025 года, на него заявлены участники из 23 стран
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кенийская публика наверняка будет смотреть трансляцию конкурса "Интервидение" в связи с участием в ней музыканта, представляющего страну, считает член жюри из Кении Питер Чуани.
Кению на "Интервидении" представит певица Наташа Санайпей Танде.
"Кенийцы однозначно будут смотреть, потому что они знают об участии музыканта из нашей страны", - сказал он журналистам на брифинге в преддверии начала конкурса.
При этом в свете отсутствия официального вещателя конкурса в Кении ее жители воспользуются онлайн-трансляцией, считает Чуани.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".