https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043203724.html

Член жюри "Интервидения" из Кении заявил об интересе сограждан к конкурсу

Член жюри "Интервидения" из Кении заявил об интересе сограждан к конкурсу - РИА Новости, 20.09.2025

Член жюри "Интервидения" из Кении заявил об интересе сограждан к конкурсу

Кенийская публика наверняка будет смотреть трансляцию конкурса "Интервидение" в связи с участием в ней музыканта, представляющего страну, считает член жюри из... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T16:40:00+03:00

2025-09-20T16:40:00+03:00

2025-09-20T16:40:00+03:00

россия

кения

москва

владимир путин

shaman (ярослав дронов)

игорь матвиенко

интервидение – 2025

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042830135_0:0:3260:1835_1920x0_80_0_0_797f7e45bd4687f5c9fcda397ec789b3.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кенийская публика наверняка будет смотреть трансляцию конкурса "Интервидение" в связи с участием в ней музыканта, представляющего страну, считает член жюри из Кении Питер Чуани. Кению на "Интервидении" представит певица Наташа Санайпей Танде. "Кенийцы однозначно будут смотреть, потому что они знают об участии музыканта из нашей страны", - сказал он журналистам на брифинге в преддверии начала конкурса. При этом в свете отсутствия официального вещателя конкурса в Кении ее жители воспользуются онлайн-трансляцией, считает Чуани. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250920/brazilija-2043202168.html

https://ria.ru/20250920/rossiya-2043193549.html

россия

кения

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, кения, москва, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко, интервидение – 2025, в мире