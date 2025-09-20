Рейтинг@Mail.ru
Участники "Интервидения" от ЮАР назвали сильнейшего противника на конкурсе - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 20.09.2025 (обновлено: 16:15 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043196097.html
Участники "Интервидения" от ЮАР назвали сильнейшего противника на конкурсе
Участники "Интервидения" от ЮАР назвали сильнейшего противника на конкурсе - РИА Новости, 20.09.2025
Участники "Интервидения" от ЮАР назвали сильнейшего противника на конкурсе
Группа Mzansi Jikelele, представляющая ЮАР на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", назвала участника от Вьетнама Дык Фук самым сильным соперником. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T16:09:00+03:00
2025-09-20T16:15:00+03:00
россия
вьетнам
москва
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
игорь матвиенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043194691_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_0fac5cf5757b7f93af73c4c05291622b.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Группа Mzansi Jikelele, представляющая ЮАР на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", назвала участника от Вьетнама Дык Фук самым сильным соперником. "Вьетнам! Мы никого не боимся, но участника от Вьетнама боимся!" - сказали музыканты журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Участники группы Mzansi Jikelele отметили, что артист из Вьетнама излучает невероятную, бешеную творческую энергетику. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250920/bilety-2043114719.html
россия
вьетнам
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043194691_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7253ff7f4c9f2238e0db8b2f26815989.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вьетнам, москва, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко
Россия, Вьетнам, Москва, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Игорь Матвиенко
Участники "Интервидения" от ЮАР назвали сильнейшего противника на конкурсе

Группа из ЮАР назвала Вьетнам самым сильным соперником на "Интервидении"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГруппа "Mzansi Jikelele"
Группа Mzansi Jikelele - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Группа "Mzansi Jikelele"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Группа Mzansi Jikelele, представляющая ЮАР на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", назвала участника от Вьетнама Дык Фук самым сильным соперником.
«
"Вьетнам! Мы никого не боимся, но участника от Вьетнама боимся!" - сказали музыканты журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Участники группы Mzansi Jikelele отметили, что артист из Вьетнама излучает невероятную, бешеную творческую энергетику.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса Интервидение-2025, установленные на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Все билеты на финал "Интервидения" распроданы
Вчера, 02:37
 
РоссияВьетнамМоскваВладимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов)Игорь Матвиенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала