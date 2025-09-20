Участники "Интервидения" от ЮАР назвали сильнейшего противника на конкурсе

https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043196097.html
Группа Mzansi Jikelele, представляющая ЮАР на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", назвала участника от Вьетнама Дык Фук самым сильным соперником.
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Группа Mzansi Jikelele, представляющая ЮАР на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", назвала участника от Вьетнама Дык Фук самым сильным соперником. "Вьетнам! Мы никого не боимся, но участника от Вьетнама боимся!" - сказали музыканты журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Участники группы Mzansi Jikelele отметили, что артист из Вьетнама излучает невероятную, бешеную творческую энергетику. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
