Импорт китайских грузовиков в Россию в августе рухнул втрое - РИА Новости, 20.09.2025
09:25 20.09.2025
Импорт китайских грузовиков в Россию в августе рухнул втрое
Импорт китайских грузовиков в Россию в августе рухнул втрое
экономика
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
экономика, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Экономика, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Импорт Россией китайских грузовиков в августе рухнул втрое после введения запрета на ввоз машин четырех марок, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Росстандарт в конце июля сообщил, что запретил импорт в Россию китайских грузовиков четырех марок: Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak и их шасси из-за выявления "нарушения обязательных требований, которые представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов".
Заголовок открываемого материала