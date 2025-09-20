Рейтинг@Mail.ru
Параллельный импорт автомобилей в Россию вырос на 55% - РИА Новости, 20.09.2025
07:51 20.09.2025
Параллельный импорт автомобилей в Россию вырос на 55%
Параллельный импорт автомобилей в Россию вырос на 55% - РИА Новости, 20.09.2025
Параллельный импорт автомобилей в Россию вырос на 55%
Параллельный импорт автомобилей в Россию вырос за последнюю неделю на 55% на фоне активного обсуждения в СМИ изменений формулы расчета утилизационного сбора,... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T07:51:00+03:00
2025-09-20T07:51:00+03:00
экономика
россия
николай иванов
рольф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148198/47/1481984757_0:221:4201:2584_1920x0_80_0_0_b4e9ab8cf600a00f5036c8f6b668f4e9.jpg
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Параллельный импорт автомобилей в Россию вырос за последнюю неделю на 55% на фоне активного обсуждения в СМИ изменений формулы расчета утилизационного сбора, также наблюдается рост продаж на 36% в салонах дилеров, сообщил РИА Новости директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. "Я уверенно могу сказать, что спрос на новые автомобили резко вырос в последние дни, когда инфоповод о новой формуле расчета утильсбора стал активно муссироваться в СМИ. Мы фиксируем увеличение контрактования на 36%, а в сегменте параллельного импорта - на 55%", - рассказал Иванов. Топ-менеджер подчеркнул, что люди, которые собирались приобрести новый автомобиль ближе к Новому году, поняли, что сейчас более подходящий момент для покупки, так как стоимость машин в дальнейшем вырастет. Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля. Так, с 1 ноября 2025 года предлагается применять льготный коэффициент утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых физлицами на территорию страны, с двигателем до 160 лошадиных сил. Новый порядок расчета учитывает как объем двигателя, так и его мощность. Так, машины с двигателями объемом от 1 до 2 литров, ввозимые на юрлиц, по расчету на 2025 год предусматривает следующие ставки: 667,4 тысячи рублей для 70-160 лошадиных сил, 750 тысяч рублей для 160-190 лошадиных сил, 794 тысячи рублей для 190-220 лошадиных сил, 842 тысячи рублей для 220-250 лошадиных сил, 952 тысячи рублей для 250-280 лошадиных сил.
россия
экономика, россия, николай иванов, рольф , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
Экономика, Россия, Николай Иванов, Рольф , Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общество
Параллельный импорт автомобилей в Россию вырос на 55%

"Рольф": параллельный импорт авто в РФ вырос на 55% из-за обсуждений утильсбора

© Fotolia / greentellectНовые автомобили в автосалоне
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Fotolia / greentellect
Новые автомобили в автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Параллельный импорт автомобилей в Россию вырос за последнюю неделю на 55% на фоне активного обсуждения в СМИ изменений формулы расчета утилизационного сбора, также наблюдается рост продаж на 36% в салонах дилеров, сообщил РИА Новости директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.
"Я уверенно могу сказать, что спрос на новые автомобили резко вырос в последние дни, когда инфоповод о новой формуле расчета утильсбора стал активно муссироваться в СМИ. Мы фиксируем увеличение контрактования на 36%, а в сегменте параллельного импорта - на 55%", - рассказал Иванов.
Топ-менеджер подчеркнул, что люди, которые собирались приобрести новый автомобиль ближе к Новому году, поняли, что сейчас более подходящий момент для покупки, так как стоимость машин в дальнейшем вырастет.
Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля.
Так, с 1 ноября 2025 года предлагается применять льготный коэффициент утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых физлицами на территорию страны, с двигателем до 160 лошадиных сил.
Новый порядок расчета учитывает как объем двигателя, так и его мощность. Так, машины с двигателями объемом от 1 до 2 литров, ввозимые на юрлиц, по расчету на 2025 год предусматривает следующие ставки: 667,4 тысячи рублей для 70-160 лошадиных сил, 750 тысяч рублей для 160-190 лошадиных сил, 794 тысячи рублей для 190-220 лошадиных сил, 842 тысячи рублей для 220-250 лошадиных сил, 952 тысячи рублей для 250-280 лошадиных сил.
ЭкономикаРоссияНиколай ИвановРольфМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
 
