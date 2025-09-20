https://ria.ru/20250920/hamas-2043199701.html
ХАМАС опубликовало "прощальные" фото остающихся в заложниках израильтян
ДОХА, 20 сен - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС разместило фотографии остающихся в заложниках 47-ми израильтян, призвав попрощаться с ними на фоне начала военной операции израильской армии в городе Газа. "Из-за непреклонности (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху и покорности (начальника генштаба ЦАХАЛ Эяля - ред.) Замира в начале операции в Газе было сделано фото для прощания", - следует из подписи к 47-ми фотографиям заложников, размещённых военным крылом ХАМАС "Бригады аль-Кассама" в его Telegram-канале. Однако, согласно информации израильских военных, в живых в Газе остаются порядка 20-27 заложников. Ранее движение ХАМАС пригрозило Израилю в ответ на начало расширенной наземной операции в городе Газа, что он не получит своих заложников ни живыми, ни мёртвыми. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило в среду, что 65 тысяч палестинцев погибли, более 165 тысяч получили ранения с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных. Израильские военные во вторник объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".
