Рейтинг@Mail.ru
"Теряем время зря". СМИ рассказали об истерике Зеленского из-за Трампа - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 20.09.2025 (обновлено: 15:46 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/guardian-2043190842.html
"Теряем время зря". СМИ рассказали об истерике Зеленского из-за Трампа
"Теряем время зря". СМИ рассказали об истерике Зеленского из-за Трампа - РИА Новости, 20.09.2025
"Теряем время зря". СМИ рассказали об истерике Зеленского из-за Трампа
Владимир Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в пустой трате времени без ввода новых санкций против России, пишет The Guardian. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T15:38:00+03:00
2025-09-20T15:46:00+03:00
в мире
россия
сша
европа
владимир зеленский
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636881_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_7d6b1641bff1b5da147b062d533ed8da.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в пустой трате времени без ввода новых санкций против России, пишет The Guardian."Трамп ожидает сильных шагов от Европы. Мне кажется, мы теряем зря много времени, если не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень от него ожидаем", — пожаловался Зеленский.В публикации указали, что он попытается убедить американского лидера ввести новые ограничения против России во время их грядущей встречи в Нью-Йорке.Накануне газета The Washington Post писала, что Трамп отказался от тактики предыдущего главы американской администрации Джо Байдена оказывать санкционное давление на Россию.В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250920/litva-2043149538.html
https://ria.ru/20250920/zelenskiy-2043143033.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636881_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_c60c7e4ee5765cabd23e81fa7528810f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден
В мире, Россия, США, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден
"Теряем время зря". СМИ рассказали об истерике Зеленского из-за Трампа

Guardian: Зеленский обвинил Трампа в пустой трате времени

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в пустой трате времени без ввода новых санкций против России, пишет The Guardian.
«
"Трамп ожидает сильных шагов от Европы. Мне кажется, мы теряем зря много времени, если не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень от него ожидаем", — пожаловался Зеленский.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
"Должны действовать". В Литве сделали дерзкое заявление о России
Вчера, 11:33
В публикации указали, что он попытается убедить американского лидера ввести новые ограничения против России во время их грядущей встречи в Нью-Йорке.
Накануне газета The Washington Post писала, что Трамп отказался от тактики предыдущего главы американской администрации Джо Байдена оказывать санкционное давление на Россию.
В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
"Срочно пришлось поехать". На Западе рассказали, что произошло с Зеленским
Вчера, 10:18
 
В миреРоссияСШАЕвропаВладимир ЗеленскийДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала