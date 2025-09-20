https://ria.ru/20250920/guardian-2043190842.html
"Теряем время зря". СМИ рассказали об истерике Зеленского из-за Трампа
"Теряем время зря". СМИ рассказали об истерике Зеленского из-за Трампа - РИА Новости, 20.09.2025
"Теряем время зря". СМИ рассказали об истерике Зеленского из-за Трампа
Владимир Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в пустой трате времени без ввода новых санкций против России, пишет The Guardian. 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в пустой трате времени без ввода новых санкций против России, пишет The Guardian."Трамп ожидает сильных шагов от Европы. Мне кажется, мы теряем зря много времени, если не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень от него ожидаем", — пожаловался Зеленский.В публикации указали, что он попытается убедить американского лидера ввести новые ограничения против России во время их грядущей встречи в Нью-Йорке.Накануне газета The Washington Post писала, что Трамп отказался от тактики предыдущего главы американской администрации Джо Байдена оказывать санкционное давление на Россию.В Кремле не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
"Теряем время зря". СМИ рассказали об истерике Зеленского из-за Трампа
