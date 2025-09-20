https://ria.ru/20250920/gorlovka-2043130757.html
В Горловке украинский БПЛА нанес удар по жилому дому
В Горловке украинский БПЛА нанес удар по жилому дому - РИА Новости, 20.09.2025
В Горловке украинский БПЛА нанес удар по жилому дому
Беспилотник украинских войск нанес удар по многоквартирному дому в Калининском районе Горловки в ДНР, здание получило повреждения, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T08:15:00+03:00
2025-09-20T08:15:00+03:00
2025-09-20T08:15:00+03:00
горловка
калининский район
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Беспилотник украинских войск нанес удар по многоквартирному дому в Калининском районе Горловки в ДНР, здание получило повреждения, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки) поврежден многоквартирный дом", - написал мэр в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
калининский район
донецкая народная республика
В Горловке украинский БПЛА нанес удар по жилому дому
В Калининском районе Горловки БПЛА ВСУ нанес удар по многоквартирному дому