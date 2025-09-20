Рейтинг@Mail.ru
В Горловке украинский БПЛА нанес удар по жилому дому - РИА Новости, 20.09.2025
08:15 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/gorlovka-2043130757.html
В Горловке украинский БПЛА нанес удар по жилому дому
В Горловке украинский БПЛА нанес удар по жилому дому - РИА Новости, 20.09.2025
В Горловке украинский БПЛА нанес удар по жилому дому
Беспилотник украинских войск нанес удар по многоквартирному дому в Калининском районе Горловки в ДНР, здание получило повреждения, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T08:15:00+03:00
2025-09-20T08:15:00+03:00
горловка
калининский район
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Беспилотник украинских войск нанес удар по многоквартирному дому в Калининском районе Горловки в ДНР, здание получило повреждения, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки) поврежден многоквартирный дом", - написал мэр в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
калининский район
донецкая народная республика
горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько, стирол
Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
В Горловке украинский БПЛА нанес удар по жилому дому

В Калининском районе Горловки БПЛА ВСУ нанес удар по многоквартирному дому

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Беспилотник украинских войск нанес удар по многоквартирному дому в Калининском районе Горловки в ДНР, здание получило повреждения, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки) поврежден многоквартирный дом", - написал мэр в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ГорловкаКалининский районДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтирол
 
 
