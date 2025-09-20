https://ria.ru/20250920/gorlovka-2043130757.html

В Горловке украинский БПЛА нанес удар по жилому дому

В Горловке украинский БПЛА нанес удар по жилому дому - РИА Новости, 20.09.2025

В Горловке украинский БПЛА нанес удар по жилому дому

Беспилотник украинских войск нанес удар по многоквартирному дому в Калининском районе Горловки в ДНР, здание получило повреждения, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T08:15:00+03:00

2025-09-20T08:15:00+03:00

2025-09-20T08:15:00+03:00

горловка

калининский район

донецкая народная республика

иван приходько

стирол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg

ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Беспилотник украинских войск нанес удар по многоквартирному дому в Калининском районе Горловки в ДНР, здание получило повреждения, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район Горловки) поврежден многоквартирный дом", - написал мэр в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько, стирол