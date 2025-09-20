На протестах в Глазго начались столкновения
В Глазго на митингах против иммиграции и контр-протестах начались столкновения
Протестующие против иммиграции в шотландском городе Глазго
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Протестующие против иммиграции в шотландском городе Глазго вступили в столкновения со сторонниками терпимости к приезжим из других стран, сообщает газета Guardian.
"Протестующие против иммиграции и участники контр-протеста вступили в столкновения в Глазго", - пишет издание.
По данным газеты, на акциях присутствовал большой контингент полицейских, которые на фоне напряженной атмосферы блокировали одну из двух групп протестующих, чтобы помешать столкновениям.
Участники акции под названием "Соединим королевство" собрались 13 сентября в Лондоне и прошли маршем к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Некоторые участники вступили в стычки с полицией. Позже полиция Лондона заявила, что в ходе акции было проведено 24 ареста, 26 силовиков пострадали.