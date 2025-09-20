Рейтинг@Mail.ru
На протестах в Глазго начались столкновения - РИА Новости, 20.09.2025
20:39 20.09.2025
На протестах в Глазго начались столкновения
в мире
лондон
глазго
англия
кир стармер
акция против нелегальной миграции в лондоне
шотландия
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Протестующие против иммиграции в шотландском городе Глазго вступили в столкновения со сторонниками терпимости к приезжим из других стран, сообщает газета Guardian. "Протестующие против иммиграции и участники контр-протеста вступили в столкновения в Глазго", - пишет издание. По данным газеты, на акциях присутствовал большой контингент полицейских, которые на фоне напряженной атмосферы блокировали одну из двух групп протестующих, чтобы помешать столкновениям. Участники акции под названием "Соединим королевство" собрались 13 сентября в Лондоне и прошли маршем к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Некоторые участники вступили в стычки с полицией. Позже полиция Лондона заявила, что в ходе акции было проведено 24 ареста, 26 силовиков пострадали.
Протестующие против иммиграции в шотландском городе Глазго
© Getty Images / Jeff J Mitchell
Протестующие против иммиграции в шотландском городе Глазго
