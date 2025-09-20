https://ria.ru/20250920/gladkov-2043187955.html
Житель белгородского поселка получил тяжелые ранения при детонации дрона
Житель посёлка Красная Яруга Белгородской области получил тяжелые ранения в результате детонации дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.09.2025
БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Житель посёлка Красная Яруга Белгородской области получил тяжелые ранения в результате детонации дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В посёлке Красная Яруга в результате детонации дрона ВСУ пострадал мирный житель. Мужчина в тяжёлом состоянии с открытой непроникающей черепно-мозговой травмой был доставлен в Краснояружскую центральную районную больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
