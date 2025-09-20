Рейтинг@Mail.ru
Житель белгородского поселка получил тяжелые ранения при детонации дрона - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 20.09.2025 (обновлено: 15:21 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/gladkov-2043187955.html
Житель белгородского поселка получил тяжелые ранения при детонации дрона
Житель белгородского поселка получил тяжелые ранения при детонации дрона - РИА Новости, 20.09.2025
Житель белгородского поселка получил тяжелые ранения при детонации дрона
Житель посёлка Красная Яруга Белгородской области получил тяжелые ранения в результате детонации дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T15:15:00+03:00
2025-09-20T15:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Житель посёлка Красная Яруга Белгородской области получил тяжелые ранения в результате детонации дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В посёлке Красная Яруга в результате детонации дрона ВСУ пострадал мирный житель. Мужчина в тяжёлом состоянии с открытой непроникающей черепно-мозговой травмой был доставлен в Краснояружскую центральную районную больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250920/zelenskiy-2042970691.html
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Украина
Житель белгородского поселка получил тяжелые ранения при детонации дрона

Гладков: мужчина получил тяжелые ранения при детонации дрона ВСУ в Красной Яруге

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Житель посёлка Красная Яруга Белгородской области получил тяжелые ранения в результате детонации дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"В посёлке Красная Яруга в результате детонации дрона ВСУ пострадал мирный житель. Мужчина в тяжёлом состоянии с открытой непроникающей черепно-мозговой травмой был доставлен в Краснояружскую центральную районную больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
У Зеленского назрели "трудные решения". Украинцам приготовиться
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала