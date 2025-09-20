https://ria.ru/20250920/germanija-2043258428.html

На территории бундесвера задержали мужчину, представившегося грибником

На территории бундесвера задержали мужчину, представившегося грибником - РИА Новости, 20.09.2025

На территории бундесвера задержали мужчину, представившегося грибником

На закрытой военной территории Бундесвера в Саксонии-Анхальт задержали мужчину, представившегося грибником, пишет немецкая газета Bild. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T21:55:00+03:00

2025-09-20T21:55:00+03:00

2025-09-20T22:00:00+03:00

в мире

германия

саксония-анхальт

тюрингия

бундесвер германии

bild

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/52/1519105231_0:183:3298:2038_1920x0_80_0_0_7b6f072ed33c13f8b7ebb1de4d902788.jpg

БЕРЛИН, 20 сентября - РИА Новости. На закрытой военной территории Бундесвера в Саксонии-Анхальт задержали мужчину, представившегося грибником, пишет немецкая газета Bild. "Инцидент на военном полигоне Бундесвера "Цайцер Форст" обеспокоил органы безопасности. Как стало известно, еще в среду солдаты задержали на строго закрытой военной территории 53-летнего мужчину, который представился грибником", - пишет издание. Отмечается, что полиция Халле подтвердила инцидент по запросу Bild. Проводится проверка. Личность мужчины была установлена, после чего его вывели за пределы полигона. Уточняется, что задержанный является гражданином Германии. Другие подробности в интересах следствия не разглашаются. По информации Mitteldeutsche Zeitung, мужчина объяснил своё присутствие на территории сбором грибов. Однако источники издания указывают, что следствие сомневается в случайности инцидента. В свою очередь, в министерстве обороны ФРГ заявили, что органы безопасности начали расследование и воздержались от комментариев до его завершения. Учебный полигон "Цайцер Форст" используется танково-инженерным батальоном 701 из города Гера (Тюрингия). Подразделение входит в состав сил быстрого реагирования НАТО, предназначенных для действий на восточном фланге Европы.

https://ria.ru/20250905/germanija-2040094592.html

германия

саксония-анхальт

тюрингия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, саксония-анхальт, тюрингия, бундесвер германии, bild, нато