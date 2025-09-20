https://ria.ru/20250920/germanija-2043258428.html
На территории бундесвера задержали мужчину, представившегося грибником
На территории бундесвера задержали мужчину, представившегося грибником - РИА Новости, 20.09.2025
На территории бундесвера задержали мужчину, представившегося грибником
На закрытой военной территории Бундесвера в Саксонии-Анхальт задержали мужчину, представившегося грибником, пишет немецкая газета Bild. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T21:55:00+03:00
2025-09-20T21:55:00+03:00
2025-09-20T22:00:00+03:00
в мире
германия
саксония-анхальт
тюрингия
бундесвер германии
bild
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/52/1519105231_0:183:3298:2038_1920x0_80_0_0_7b6f072ed33c13f8b7ebb1de4d902788.jpg
БЕРЛИН, 20 сентября - РИА Новости. На закрытой военной территории Бундесвера в Саксонии-Анхальт задержали мужчину, представившегося грибником, пишет немецкая газета Bild. "Инцидент на военном полигоне Бундесвера "Цайцер Форст" обеспокоил органы безопасности. Как стало известно, еще в среду солдаты задержали на строго закрытой военной территории 53-летнего мужчину, который представился грибником", - пишет издание. Отмечается, что полиция Халле подтвердила инцидент по запросу Bild. Проводится проверка. Личность мужчины была установлена, после чего его вывели за пределы полигона. Уточняется, что задержанный является гражданином Германии. Другие подробности в интересах следствия не разглашаются. По информации Mitteldeutsche Zeitung, мужчина объяснил своё присутствие на территории сбором грибов. Однако источники издания указывают, что следствие сомневается в случайности инцидента. В свою очередь, в министерстве обороны ФРГ заявили, что органы безопасности начали расследование и воздержались от комментариев до его завершения. Учебный полигон "Цайцер Форст" используется танково-инженерным батальоном 701 из города Гера (Тюрингия). Подразделение входит в состав сил быстрого реагирования НАТО, предназначенных для действий на восточном фланге Европы.
https://ria.ru/20250905/germanija-2040094592.html
германия
саксония-анхальт
тюрингия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/52/1519105231_170:0:3130:2220_1920x0_80_0_0_f78170be3931de606a28f0022a019c80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, саксония-анхальт, тюрингия, бундесвер германии, bild, нато
В мире, Германия, Саксония-Анхальт, Тюрингия, Бундесвер Германии, Bild, НАТО
На территории бундесвера задержали мужчину, представившегося грибником
Bild: на территории бундесвера задержали представившегося грибником мужчину