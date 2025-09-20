https://ria.ru/20250920/gagloev-2043217880.html

Гаглоев назвал приоритеты для инвестиций в Южную Осетию

20.09.2025

Гаглоев назвал приоритеты для инвестиций в Южную Осетию

Приоритеты для инвестиций в Южную Осетию - это туризм, бальнеология (раздел медицины, изучающий свойства минеральных вод - ред.), агропромышленный комплекс,... РИА Новости, 20.09.2025

ЦХИНВАЛ, 20 сен – РИА Новости. Приоритеты для инвестиций в Южную Осетию - это туризм, бальнеология (раздел медицины, изучающий свойства минеральных вод - ред.), агропромышленный комплекс, виноделие и добыча полезных ископаемых, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев. "Обозначены приоритеты направления для капиталовложений: туризм и бальнеологию, агропромышленный комплекс, виноделие, добычу и переработку полезных ископаемых, а также сферу IT и цифровизации. Уже сегодня у нас есть первые успешные примеры, и они доказывают, что потенциал Южной Осетии огромен", - заявил Гаглоев на пленарном заседании экономического форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций". Первый международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит 18-20 сентября во дворце спорта "Олимп" в Цхинвале. Он приурочен к 35-летию образования республики. Целями форума заявлены формирование позитивного инвестиционного имиджа республики, продвижение ее ключевых отраслей экономики на международном уровне и демонстрация туристического потенциала. Спикерами и участниками мероприятия выступают президент Южной Осетии Гаглоев, представители Минэкономразвития РФ, администрации президента РФ и Центробанка РФ, президент Абхазии Бадра Гунба. В этом же списке - представители почти всех северокавказских регионов РФ, а также Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, госкорпорации развития "ВЭБ.РФ"; ПАО "Банк ПСБ" и другие.

