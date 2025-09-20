Рейтинг@Mail.ru
Гаглоев назвал приоритеты для инвестиций в Южную Осетию
18:09 20.09.2025 (обновлено: 19:29 20.09.2025)
Гаглоев назвал приоритеты для инвестиций в Южную Осетию
Гаглоев назвал приоритеты для инвестиций в Южную Осетию - РИА Новости, 20.09.2025
Гаглоев назвал приоритеты для инвестиций в Южную Осетию
Приоритеты для инвестиций в Южную Осетию - это туризм, бальнеология (раздел медицины, изучающий свойства минеральных вод - ред.), агропромышленный комплекс,... РИА Новости, 20.09.2025
россия
южная осетия
абхазия
алан гаглоев
бадра гунба
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
российский союз промышленников и предпринимателей
ЦХИНВАЛ, 20 сен – РИА Новости. Приоритеты для инвестиций в Южную Осетию - это туризм, бальнеология (раздел медицины, изучающий свойства минеральных вод - ред.), агропромышленный комплекс, виноделие и добыча полезных ископаемых, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев. "Обозначены приоритеты направления для капиталовложений: туризм и бальнеологию, агропромышленный комплекс, виноделие, добычу и переработку полезных ископаемых, а также сферу IT и цифровизации. Уже сегодня у нас есть первые успешные примеры, и они доказывают, что потенциал Южной Осетии огромен", - заявил Гаглоев на пленарном заседании экономического форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций". Первый международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит 18-20 сентября во дворце спорта "Олимп" в Цхинвале. Он приурочен к 35-летию образования республики. Целями форума заявлены формирование позитивного инвестиционного имиджа республики, продвижение ее ключевых отраслей экономики на международном уровне и демонстрация туристического потенциала. Спикерами и участниками мероприятия выступают президент Южной Осетии Гаглоев, представители Минэкономразвития РФ, администрации президента РФ и Центробанка РФ, президент Абхазии Бадра Гунба. В этом же списке - представители почти всех северокавказских регионов РФ, а также Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, госкорпорации развития "ВЭБ.РФ"; ПАО "Банк ПСБ" и другие.
россия
южная осетия
абхазия
россия, южная осетия, абхазия, алан гаглоев, бадра гунба, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Южная Осетия, Абхазия, Алан Гаглоев, Бадра Гунба, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Российский союз промышленников и предпринимателей
Гаглоев назвал приоритеты для инвестиций в Южную Осетию

Гаглоев назвал приоритетами для инвестиций в Южную Осетию туризм и бальнеологию

ЦХИНВАЛ, 20 сен – РИА Новости. Приоритеты для инвестиций в Южную Осетию - это туризм, бальнеология (раздел медицины, изучающий свойства минеральных вод - ред.), агропромышленный комплекс, виноделие и добыча полезных ископаемых, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
«
"Обозначены приоритеты направления для капиталовложений: туризм и бальнеологию, агропромышленный комплекс, виноделие, добычу и переработку полезных ископаемых, а также сферу IT и цифровизации. Уже сегодня у нас есть первые успешные примеры, и они доказывают, что потенциал Южной Осетии огромен", - заявил Гаглоев на пленарном заседании экономического форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций".
Первый международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит 18-20 сентября во дворце спорта "Олимп" в Цхинвале. Он приурочен к 35-летию образования республики. Целями форума заявлены формирование позитивного инвестиционного имиджа республики, продвижение ее ключевых отраслей экономики на международном уровне и демонстрация туристического потенциала.
Спикерами и участниками мероприятия выступают президент Южной Осетии Гаглоев, представители Минэкономразвития РФ, администрации президента РФ и Центробанка РФ, президент Абхазии Бадра Гунба. В этом же списке - представители почти всех северокавказских регионов РФ, а также Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, госкорпорации развития "ВЭБ.РФ"; ПАО "Банк ПСБ" и другие.
