Протестующие в Гааге выбили стекла в офисе политической партии - РИА Новости, 20.09.2025
19:21 20.09.2025 (обновлено: 20:23 20.09.2025)
Протестующие в Гааге выбили стекла в офисе политической партии
Участники беспорядков в Гааге выбили стекла на первом этаже штаб-квартиры партии "Демократы 66" (D66) и подожгли мусорный бак у входа.
ГААГА, 20 сен — РИА Новости. Участники беспорядков в Гааге выбили стекла на первом этаже штаб-квартиры партии "Демократы 66" (D66) и подожгли мусорный бак у входа. Как рассказали РИА Новости очевидцы, группа агрессивно настроенных людей, собравшаяся у офиса партии, выкрикивала призывы к закрытию центров для беженцев в Нидерландах.В субботу вечером вооруженная дубинками полиция провела задержания демонстрантов у Центрального вокзала. Ранее там развернули дополнительные силы правопорядка, в том числе спецназ и конную полицию. Несколько полицейских машин выставили также по периметру правительственного комплекса Бинненхоф.По данным телерадиокомпании NOS, протестная акция началась днем на поле Маливелд. Сначала мероприятие проходило мирно, затем демонстранты вышли на автотрассу неподалеку, начали бросать в силовиков камни и подожгли полицейскую машину. В ответ стражи порядка применили водометы.В начале июня премьер-министр Нидерландов Дик Схоф обратился к королю Виллему-Александру с прошением об отставке правительства. Это произошло после того, как лидер Партии свободы Герт Вилдерс вышел из правящей коалиции, поскольку ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики.Король принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. После этого правительство Нидерландов назначило проведение досрочных выборов в парламент на 29 октября.
Участники беспорядков в Гааге выбили стекла в окнах на первом этаже штаб-квартиры леволиберальной партии "Демократы 66" (D66) и подожгли мусорный бак у входа, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказали агентству очевидцы, группа агрессивно настроенных людей, собравшаяся у офиса партии, выкрикивала призывы к закрытию центров для беженцев в Нидерландах.
ГААГА, 20 сен — РИА Новости. Участники беспорядков в Гааге выбили стекла на первом этаже штаб-квартиры партии "Демократы 66" (D66) и подожгли мусорный бак у входа.
Как рассказали РИА Новости очевидцы, группа агрессивно настроенных людей, собравшаяся у офиса партии, выкрикивала призывы к закрытию центров для беженцев в Нидерландах.
В субботу вечером вооруженная дубинками полиция провела задержания демонстрантов у Центрального вокзала. Ранее там развернули дополнительные силы правопорядка, в том числе спецназ и конную полицию. Несколько полицейских машин выставили также по периметру правительственного комплекса Бинненхоф.
По данным телерадиокомпании NOS, протестная акция началась днем на поле Маливелд. Сначала мероприятие проходило мирно, затем демонстранты вышли на автотрассу неподалеку, начали бросать в силовиков камни и подожгли полицейскую машину. В ответ стражи порядка применили водометы.
В начале июня премьер-министр Нидерландов Дик Схоф обратился к королю Виллему-Александру с прошением об отставке правительства. Это произошло после того, как лидер Партии свободы Герт Вилдерс вышел из правящей коалиции, поскольку ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики.

Вилдерс представил план 26 мая, он состоит из десяти пунктов. В их числе — привлечение армии для усиленного контроля на границе, ее полное закрытие для просителей убежища, приостановка воссоединения семей беженцев и ускорение возвращения сирийских мигрантов на родину.

Король принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. После этого правительство Нидерландов назначило проведение досрочных выборов в парламент на 29 октября.
