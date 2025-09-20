В Гааге протестующих против миграционной политики разгоняли водометами
В Гааге полиция разогнала водометами митингующих против миграционной политики
© Getty Images / Anadolu/Mouneb TaimПолиция использует водометы для разгона демонстрантов во время акции протеста в Гааге, Нидерланды. 20 сентября 2025 года
© Getty Images / Anadolu/Mouneb Taim
Полиция использует водометы для разгона демонстрантов во время акции протеста в Гааге, Нидерланды. 20 сентября 2025 года
Читать ria.ru в
ГААГА, 20 сен — РИА Новости. В Гааге полиция применила водометы для разгона митингующих против миграционной политики правительства, сообщили городские власти в соцсети Х.
"В связи с публичным насилием <...> мэр Гааги дал разрешение на размещение полиции по борьбе с беспорядками и водометов на трассе А12", — говорится в публикации.
Украинские беженки часто подвергаются насилию в Нидерландах, пишут СМИ
15 сентября, 13:49
По данным телерадиокомпании NOS, протестная акция началась в субботу днем на поле Маливелд. Сначала мероприятие проходило мирно, но затем демонстранты вышли на расположенную рядом автотрассу.
Они начали бросать в силовиков камни и подожгли полицейскую машину. В ответ стражи порядка применили водометы. Позже около Центрального вокзала развернули дополнительные подразделения, на месте в том числе дежурят спецназ и конная полиция. Демонстрацию разогнали, однако отдельные группы протестующих все еще находятся неподалеку. Агрессивно настроенных задерживали с применением дубинок.
В начале июня премьер-министр Нидерландов Дик Схоф обратился к королю страны Виллему-Александру с прошением об отставке правительства. Это произошло после того, как лидер Партии свободы Герт Вилдерс вышел из правящей коалиции, поскольку ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики.
Вилдерс представил план 26 мая, он состоит из десяти пунктов. В их числе — привлечение армии для усиленного контроля на границе, ее полное закрытие для просителей убежища, приостановка воссоединения семей беженцев и ускорение возвращения сирийских мигрантов на родину.
Король принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. После этого правительство Нидерландов назначило проведение досрочных выборов в парламент на 29 октября.
"Фильм ужасов": на Западе раскрыли, что угрожает украинским беженцам
9 сентября, 22:34