СМИ: десять стран объявят о признании Палестины на полях Генассамблеи ООН - 20.09.2025
09:41 20.09.2025
СМИ: десять стран объявят о признании Палестины на полях Генассамблеи ООН
в мире
палестина
нью-йорк (город)
франция
эммануэль макрон
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
оон
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Десять стран признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона. "В ходе конференции в понедельник в Нью-Йорке, на полях Генеральной Ассамблеи ООН, будут представлены десять стран, которые решили "перейти к признанию государства Палестина", - пишет агентство. Отмечается, что, помимо Франции, в число этих стран входит Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино. По данным агентства, Макрон выступит с речью, в ходе которой он официально объявит о признании Палестины, около 15.00 по местному времени (22.00 мск). Он будет председательствовать на этой конференции совместно с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, который, как ожидается, будет участвовать в ней по видео-связи. В июле в Нью-Йорке под совместным председательством Саудовской Аравии и Франции прошла международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. В итоговом заявлении - Нью-йоркской декларации - участники договорились о необходимости шагов, связанных с конкретными сроками, в рамках реализации концепции двух государств. Стороны также подтвердили приверженность прекращению войны в секторе Газа и стремление к справедливому, мирному и устойчивому урегулированию палестино-израильского конфликта, обеспечивающему лучшее будущее для народов региона. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
палестина
нью-йорк (город)
франция
в мире, палестина, нью-йорк (город), франция, эммануэль макрон, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), оон
В мире, Палестина, Нью-Йорк (город), Франция, Эммануэль Макрон, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), ООН
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Десять стран признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона.
"В ходе конференции в понедельник в Нью-Йорке, на полях Генеральной Ассамблеи ООН, будут представлены десять стран, которые решили "перейти к признанию государства Палестина", - пишет агентство.
В ООН обвинили Израиль в одном из самых жестоких геноцидов в Газе
3 июля, 11:19
Отмечается, что, помимо Франции, в число этих стран входит Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино.
По данным агентства, Макрон выступит с речью, в ходе которой он официально объявит о признании Палестины, около 15.00 по местному времени (22.00 мск). Он будет председательствовать на этой конференции совместно с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, который, как ожидается, будет участвовать в ней по видео-связи.
В июле в Нью-Йорке под совместным председательством Саудовской Аравии и Франции прошла международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. В итоговом заявлении - Нью-йоркской декларации - участники договорились о необходимости шагов, связанных с конкретными сроками, в рамках реализации концепции двух государств. Стороны также подтвердили приверженность прекращению войны в секторе Газа и стремление к справедливому, мирному и устойчивому урегулированию палестино-израильского конфликта, обеспечивающему лучшее будущее для народов региона.
Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестина готова к мирным переговорам с Израилем, заявил Аббас
7 августа 2024, 08:44
 
В миреПалестинаНью-Йорк (город)ФранцияЭммануэль МакронМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)ООН
 
 
