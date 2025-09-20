https://ria.ru/20250920/ga-2043138574.html

СМИ: десять стран объявят о признании Палестины на полях Генассамблеи ООН

СМИ: десять стран объявят о признании Палестины на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 20.09.2025

СМИ: десять стран объявят о признании Палестины на полях Генассамблеи ООН

Десять стран признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T09:41:00+03:00

2025-09-20T09:41:00+03:00

2025-09-20T09:41:00+03:00

в мире

палестина

нью-йорк (город)

франция

эммануэль макрон

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992997247_0:82:3071:1809_1920x0_80_0_0_3eeefc8b0753ceb71b781a1b9055c28e.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Десять стран признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона. "В ходе конференции в понедельник в Нью-Йорке, на полях Генеральной Ассамблеи ООН, будут представлены десять стран, которые решили "перейти к признанию государства Палестина", - пишет агентство. Отмечается, что, помимо Франции, в число этих стран входит Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино. По данным агентства, Макрон выступит с речью, в ходе которой он официально объявит о признании Палестины, около 15.00 по местному времени (22.00 мск). Он будет председательствовать на этой конференции совместно с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, который, как ожидается, будет участвовать в ней по видео-связи. В июле в Нью-Йорке под совместным председательством Саудовской Аравии и Франции прошла международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. В итоговом заявлении - Нью-йоркской декларации - участники договорились о необходимости шагов, связанных с конкретными сроками, в рамках реализации концепции двух государств. Стороны также подтвердили приверженность прекращению войны в секторе Газа и стремление к справедливому, мирному и устойчивому урегулированию палестино-израильского конфликта, обеспечивающему лучшее будущее для народов региона. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250703/izrail-2026894465.html

https://ria.ru/20240807/palestina-1964558683.html

палестина

нью-йорк (город)

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, нью-йорк (город), франция, эммануэль макрон, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), оон