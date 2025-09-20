Рейтинг@Mail.ru
09:52 20.09.2025
Франция считает аннексию Западного берега Иордана красной линией, пишут СМИ
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Франция считает возможную аннексию Западного берега реки Иордан со стороны Израиля красной линией, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию французского президента Эммануэля Макрона. "Аннексия оккупированного Западного берега реки Иордан, чем угрожают израильские чиновники в ответ на признание государства Палестина со стороны Франции и других стран, это "четкая красная линия", - пишет агентство. В июле Макрон объявил о намерении признать Палестину на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Ранее издание Politico сообщало, что Израиль готовит ответные меры на ожидаемое в сентябре признание Палестины со стороны Франции. Он может включать, среди прочего, ускорение аннексий на Западном берегу и закрытие французского консульства в Иерусалиме. При этом французский дипломат заявил Politico, что Париж со своей стороны также рассматривает различные варианты ответа на возможные враждебные действия Израиля.
© AP Photo / Oded BaliltyИзраильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан
© AP Photo / Oded Balilty
Израильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Франция считает возможную аннексию Западного берега реки Иордан со стороны Израиля красной линией, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию французского президента Эммануэля Макрона.
"Аннексия оккупированного Западного берега реки Иордан, чем угрожают израильские чиновники в ответ на признание государства Палестина со стороны Франции и других стран, это "четкая красная линия", - пишет агентство.
СМИ: десять стран объявят о признании Палестины на полях Генассамблеи ООН
Вчера, 09:41
В июле Макрон объявил о намерении признать Палестину на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.
Ранее издание Politico сообщало, что Израиль готовит ответные меры на ожидаемое в сентябре признание Палестины со стороны Франции. Он может включать, среди прочего, ускорение аннексий на Западном берегу и закрытие французского консульства в Иерусалиме. При этом французский дипломат заявил Politico, что Париж со своей стороны также рассматривает различные варианты ответа на возможные враждебные действия Израиля.
Растущие аппетиты: Израиль готовится к эпохе войн
18 сентября, 08:00
 
