Франция считает аннексию Западного берега Иордана красной линией, пишут СМИ

2025-09-20T09:52:00+03:00
2025-09-20T09:52:00+03:00
2025-09-20T09:52:00+03:00
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Франция считает возможную аннексию Западного берега реки Иордан со стороны Израиля красной линией, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию французского президента Эммануэля Макрона. "Аннексия оккупированного Западного берега реки Иордан, чем угрожают израильские чиновники в ответ на признание государства Палестина со стороны Франции и других стран, это "четкая красная линия", - пишет агентство. В июле Макрон объявил о намерении признать Палестину на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Ранее издание Politico сообщало, что Израиль готовит ответные меры на ожидаемое в сентябре признание Палестины со стороны Франции. Он может включать, среди прочего, ускорение аннексий на Западном берегу и закрытие французского консульства в Иерусалиме. При этом французский дипломат заявил Politico, что Париж со своей стороны также рассматривает различные варианты ответа на возможные враждебные действия Израиля.
