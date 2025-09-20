https://ria.ru/20250920/figurant-2043127130.html

Суд отказал в УДО фигуранту дела об афере с имуществом семьи Баталова

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Фигурант уголовного дела об аферах с имуществом семьи актера Алексея Баталова нотариус Дмитрий Бублий хотел освободиться условно-досрочно, но получил отказ, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, Бублий обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от наказания, так как он отбыл половину назначенного срока. Он указал, что за время отбытия наказания зарекомендовал себя с положительной стороны, трудоустроен. Кроме того, обвиняемый сообщил, что выплатил компенсацию морального вреда Гитане Леонтенко и Марии Баталовой. Также Бублий участвует в общественной и культурной жизни города, на его иждивении находятся родители, жена и две дочери. Представитель ФКУ СИЗО-7 УФСИН России, где в настоящее время осужденный отбывает наказание, не возражал против удовлетворения ходатайства осужденного. Уточняется, что фигурант отбывает его в отряде хозяйственного обслуживания, переведен на облегченные условия отбывания наказания, имеет 4 поощрения от администрации, характеризуется с положительной стороны и активно участвует в воспитательных мероприятиях. Представитель семьи Баталова Сергей Лукин выступил в суде против удовлетворения ходатайства Бублия. Прокурор также возражал, пояснив, что цели социальной справедливости и наказания не достигнуты. Суд пришел к выводу, что, в частности, Бублий отбыл недостаточный срок наказания, при этом суду не было представлено убедительных доказательств того, что он имеет установку на законопослушное поведение, и отказал в УДО. Адвокат Бублия обжаловал решение в Мосгорсуде, но там его оставили в силе. По версии следствия, актриса Наталия Дрожжина и ее супруг, юрист Михаил Цивин, войдя в доверие к вдове народного артиста Гитане Леонтенко и его дочери Марии Баталовой, сняли практически все сбережения потерпевших - более 20 миллионов рублей. Кроме того, знакомый нотариус супругов Дмитрий Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых к ним перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших с нарушением нотариальных процедур. Было возбуждено уголовное дело. В мае 2023 года Замоскворецкий суд приговорил Дрожжину к четырем годам условно и дал по пять лет реального срока Цивину и Бублию, признав их виновными в мошенничестве с имуществом Баталова. Дополнительно с них взыскали по 600 тысяч рублей в счет морального ущерба. Позднее в апелляции Мосгорсуд смягчил наказание нотариусу на полгода, то есть до 4,5 лет колонии.

