Суд отказал в УДО фигуранту дела об афере с имуществом семьи Баталова
07:22 20.09.2025
Суд отказал в УДО фигуранту дела об афере с имуществом семьи Баталова
Суд отказал в УДО фигуранту дела об афере с имуществом семьи Баталова
происшествия
россия
наталья дрожжина (актриса)
михаил цивин (юрист)
московский городской суд
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Фигурант уголовного дела об аферах с имуществом семьи актера Алексея Баталова нотариус Дмитрий Бублий хотел освободиться условно-досрочно, но получил отказ, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, Бублий обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от наказания, так как он отбыл половину назначенного срока. Он указал, что за время отбытия наказания зарекомендовал себя с положительной стороны, трудоустроен. Кроме того, обвиняемый сообщил, что выплатил компенсацию морального вреда Гитане Леонтенко и Марии Баталовой. Также Бублий участвует в общественной и культурной жизни города, на его иждивении находятся родители, жена и две дочери. Представитель ФКУ СИЗО-7 УФСИН России, где в настоящее время осужденный отбывает наказание, не возражал против удовлетворения ходатайства осужденного. Уточняется, что фигурант отбывает его в отряде хозяйственного обслуживания, переведен на облегченные условия отбывания наказания, имеет 4 поощрения от администрации, характеризуется с положительной стороны и активно участвует в воспитательных мероприятиях. Представитель семьи Баталова Сергей Лукин выступил в суде против удовлетворения ходатайства Бублия. Прокурор также возражал, пояснив, что цели социальной справедливости и наказания не достигнуты. Суд пришел к выводу, что, в частности, Бублий отбыл недостаточный срок наказания, при этом суду не было представлено убедительных доказательств того, что он имеет установку на законопослушное поведение, и отказал в УДО. Адвокат Бублия обжаловал решение в Мосгорсуде, но там его оставили в силе. По версии следствия, актриса Наталия Дрожжина и ее супруг, юрист Михаил Цивин, войдя в доверие к вдове народного артиста Гитане Леонтенко и его дочери Марии Баталовой, сняли практически все сбережения потерпевших - более 20 миллионов рублей. Кроме того, знакомый нотариус супругов Дмитрий Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых к ним перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших с нарушением нотариальных процедур. Было возбуждено уголовное дело. В мае 2023 года Замоскворецкий суд приговорил Дрожжину к четырем годам условно и дал по пять лет реального срока Цивину и Бублию, признав их виновными в мошенничестве с имуществом Баталова. Дополнительно с них взыскали по 600 тысяч рублей в счет морального ущерба. Позднее в апелляции Мосгорсуд смягчил наказание нотариусу на полгода, то есть до 4,5 лет колонии.
россия
происшествия, россия, наталья дрожжина (актриса), михаил цивин (юрист), московский городской суд
Происшествия, Россия, Наталья Дрожжина (актриса), Михаил Цивин (юрист), Московский городской суд
Суд отказал в УДО фигуранту дела об афере с имуществом семьи Баталова

Фигурант дела об аферах с имуществом семьи Баталова получил отказ в УДО

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
ПроисшествияРоссияНаталья Дрожжина (актриса)Михаил Цивин (юрист)Московский городской суд
 
 
