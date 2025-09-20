В Collins Aerospace назвали причину технических проблем в аэропортах Европы

Рейтинг@Mail.ru
12:18 20.09.2025 (обновлено: 15:52 20.09.2025)
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Компания Collins Aerospace, которая поставляет системы по регистрации и посадке на рейс, подтвердила, что причиной технических проблем с регистрацией пассажиров в аэропортах Европы стала кибератака. В субботу в международном аэропорту Брюсселя сообщили РИА Новости, что несколько европейских аэропортов оказались затронуты кибератакой, парализовавшей системы регистрации. С проблемами столкнулись пассажиры аэропортов "Завентем" в Брюсселе, Берлин-Бранденбург и лондонский "Хитроу". "Нам стало известно о связанных с кибератакой сбоях в работе нашего программного обеспечения в некоторых аэропортах. Мы активно работаем над решением проблемы и скорейшим восстановлением полной функциональности для наших клиентов", - говорится в заявлении компании, поступившем в распоряжение газеты Independent. Компания отметила, что технические проблемы повлияли только на систему электронной регистрации пассажиров и сдачи багажа. Ранее аэропорт "Завентем" в Брюсселе сообщил, что его поставщик услуг систем по регистрации и посадке пассажиров подвергся кибератаке, регистрация в аэропорту осуществляется только вручную, возможны задержки и отмены рейсов. Международные аэропорты Берлин-Бранденбург и "Хитроу" также сообщили о технических проблемах при регистрации пассажиров.
Обстановка после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов в международном аэропорту Завентем в Брюсселе. 20 сентября 2025
Обстановка после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов в международном аэропорту Завентем в Брюсселе. 20 сентября 2025
