Журналист показал, из-за чего Эстония хочет начать третью мировую

Фази: Эстония хочет разжечь третью мировую войну из-за крошечного кусочка земли
Остров Вайндло. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Таллин отчаянно пытается разжечь конфликт с Москвой, раздувая масштаб выдуманной проблемы, заметил итальянский журналист Томас Фази в соцсети Х, комментируя якобы проникновение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии.
"Этот остров Вайндло — крошечный кусочек земли посреди Балтийского моря. Именно из-за него Эстония пытается начать третью мировую войну, утверждая, что российские самолеты пролетели слишком близко к нему", — отметил он.
В Минобороны в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.
Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.
В Минобороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.