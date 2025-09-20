Рейтинг@Mail.ru
Журналист показал, из-за чего Эстония хочет начать третью мировую - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 20.09.2025 (обновлено: 17:06 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/estoniya-2043188869.html
Журналист показал, из-за чего Эстония хочет начать третью мировую
Журналист показал, из-за чего Эстония хочет начать третью мировую - РИА Новости, 20.09.2025
Журналист показал, из-за чего Эстония хочет начать третью мировую
Таллин отчаянно пытается разжечь конфликт с Москвой, раздувая масштаб выдуманной проблемы, заметил итальянский журналист Томас Фази в соцсети Х, комментируя... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T15:20:00+03:00
2025-09-20T17:06:00+03:00
в мире
эстония
таллин
москва
нато
миг-31
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043182190_300:0:1610:737_1920x0_80_0_0_79849f572463f0fe78adb909352c8de8.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Таллин отчаянно пытается разжечь конфликт с Москвой, раздувая масштаб выдуманной проблемы, заметил итальянский журналист Томас Фази в соцсети Х, комментируя якобы проникновение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии."Этот остров Вайндло — крошечный кусочек земли посреди Балтийского моря. Именно из-за него Эстония пытается начать третью мировую войну, утверждая, что российские самолеты пролетели слишком близко к нему", — отметил он.В Минобороны в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.В Минобороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://ria.ru/20250920/mig-2043110242.html
эстония
таллин
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043182190_463:0:1446:737_1920x0_80_0_0_171e7cfc5bae9e1552ea480c19640903.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, таллин, москва, нато, миг-31, россия
В мире, Эстония, Таллин, Москва, НАТО, МиГ-31, Россия
Журналист показал, из-за чего Эстония хочет начать третью мировую

Фази: Эстония хочет разжечь третью мировую войну из-за крошечного кусочка земли

CC BY-SA 4.0 / Jaan Künnap(cropped) / View of Vaindloo from the seaОстров Вайндло
Остров Вайндло - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
CC BY-SA 4.0 / Jaan Künnap(cropped) / View of Vaindloo from the sea
Остров Вайндло. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Таллин отчаянно пытается разжечь конфликт с Москвой, раздувая масштаб выдуманной проблемы, заметил итальянский журналист Томас Фази в соцсети Х, комментируя якобы проникновение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии.
"Этот остров Вайндло — крошечный кусочек земли посреди Балтийского моря. Именно из-за него Эстония пытается начать третью мировую войну, утверждая, что российские самолеты пролетели слишком близко к нему", — отметил он.
© Thomas Fazi/XПост, опубликованный Томасом Фази в соцсети X
Пост, опубликованный Томасом Фази в соцсети X - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Thomas Fazi/X
Пост, опубликованный Томасом Фази в соцсети X
В Минобороны в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.
Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.
В Минобороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
Истребители МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Минобороны ответило на обвинения Эстонии в нарушении границы МиГ-31
Вчера, 01:12
 
В миреЭстонияТаллинМоскваНАТОМиГ-31Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала