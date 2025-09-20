ЕС не планирует новых ограничений на импорт российской нефти
Домбровскис: в 19-м пакете санкций ЕС нет новых мер по импорту российской нефти
БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис заявил, что новых мер, ограничивающих импорт в ЕС российской нефти, в 19-м пакете санкций не планируется.
В пятницу Еврокомиссия представила свое предложение по новому антироссийскому комплексу мер, которые, в частности, включат запрет к 2027 году импорта в страны сообщества российского сжиженного природного газа. Согласование пакета странами Евросоюза начнется уже 26 сентября.
"Что касается 19-го пакета санкций в части энергетики, то он касается не столько нефти, сколько сжиженного природного газа. То есть, по сути, речь идет о запрете импорта российского сжиженного природного газа в ЕС и установлении определенного периода поэтапного отказа от него", - сказал он.
После принятия 18-го пакета под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
