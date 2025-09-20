Рейтинг@Mail.ru
Мэр Парижа подала жалобу на клевету о ее чрезмерных расходах - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 20.09.2025 (обновлено: 16:34 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/es-2043184370.html
Мэр Парижа подала жалобу на клевету о ее чрезмерных расходах
Мэр Парижа подала жалобу на клевету о ее чрезмерных расходах - РИА Новости, 20.09.2025
Мэр Парижа подала жалобу на клевету о ее чрезмерных расходах
Мэр Парижа Анн Идальго подала в правоохранительные органы жалобу на клевету после распространившихся в СМИ сообщений о её чрезмерных расходах на одежду и... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T15:01:00+03:00
2025-09-20T16:34:00+03:00
в мире
париж
анн идальго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043202453_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_509b65e60cd78e80104918dfb875657b.jpg
ПАРИЖ, 20 сен – РИА Новости. Мэр Парижа Анн Идальго подала в правоохранительные органы жалобу на клевету после распространившихся в СМИ сообщений о её чрезмерных расходах на одежду и поездки, говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте администрации города. Ранее издание Mediapart сообщило, что в период с 2020 по 2024 год Идальго потратила более 84 тысяч евро в рамках представительских расходов, по большей части на одежду люксовых брендов. Помимо этого, расходы мэра на различные поездки в 2020-2023 годах составили 125 тысяч евро. "На протяжении нескольких дней информация об этих расходах стала предметом организованного распространения ложных сведений. Администрация Парижа решительно осуждает эти манипуляции, которые искажают факты, наносят вред демократическому процессу и стремятся нанести ущерб имиджу и чести мэра… Мэр Парижа решила подать жалобу против неустановленных лиц за клеветнические обвинения. Расследование позволит установить физических или юридических лиц, которые совершили это уголовное правонарушение", - сказано в заявлении. В мэрии Парижа утверждают, что Идальго добровольно сократила свои представительские расходы до 19 720 евро в год, что намного меньше выделяемых министрам 150 тысяч евро. По заявлению парижской администрации, установленный показатель ни разу не был превышен в 2020-2024 годах. Расходы на брендовую одежду власти города объяснили тем, что Идальго представляет Париж на национальном и международном уровне, в частности во время приемов видных деятелей, иностранных делегаций или в ходе крупных мероприятий, таких как Олимпийские игры.
https://ria.ru/20250917/frantsiya-2042525847.html
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043202453_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_a715cf2e865e5093d5fd0546a5badf9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, анн идальго
В мире, Париж, Анн Идальго
Мэр Парижа подала жалобу на клевету о ее чрезмерных расходах

Мэр Парижа подала жалобу на клевету о ее чрезмерных расходах на гардероб

© Getty Images / ChesnotМэр Парижа Анн Идальго
Мэр Парижа Анн Идальго - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Getty Images / Chesnot
Мэр Парижа Анн Идальго. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 20 сен – РИА Новости. Мэр Парижа Анн Идальго подала в правоохранительные органы жалобу на клевету после распространившихся в СМИ сообщений о её чрезмерных расходах на одежду и поездки, говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте администрации города.
Ранее издание Mediapart сообщило, что в период с 2020 по 2024 год Идальго потратила более 84 тысяч евро в рамках представительских расходов, по большей части на одежду люксовых брендов. Помимо этого, расходы мэра на различные поездки в 2020-2023 годах составили 125 тысяч евро.
"На протяжении нескольких дней информация об этих расходах стала предметом организованного распространения ложных сведений. Администрация Парижа решительно осуждает эти манипуляции, которые искажают факты, наносят вред демократическому процессу и стремятся нанести ущерб имиджу и чести мэра… Мэр Парижа решила подать жалобу против неустановленных лиц за клеветнические обвинения. Расследование позволит установить физических или юридических лиц, которые совершили это уголовное правонарушение", - сказано в заявлении.
В мэрии Парижа утверждают, что Идальго добровольно сократила свои представительские расходы до 19 720 евро в год, что намного меньше выделяемых министрам 150 тысяч евро. По заявлению парижской администрации, установленный показатель ни разу не был превышен в 2020-2024 годах.
Расходы на брендовую одежду власти города объяснили тем, что Идальго представляет Париж на национальном и международном уровне, в частности во время приемов видных деятелей, иностранных делегаций или в ходе крупных мероприятий, таких как Олимпийские игры.
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Француз отправил парламентариям презервативы с призывом не размножаться
17 сентября, 16:41
 
В миреПарижАнн Идальго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала