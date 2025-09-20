Мэр Парижа подала жалобу на клевету о ее чрезмерных расходах

https://ria.ru/20250920/es-2043184370.html

ПАРИЖ, 20 сен – РИА Новости. Мэр Парижа Анн Идальго подала в правоохранительные органы жалобу на клевету после распространившихся в СМИ сообщений о её чрезмерных расходах на одежду и поездки, говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте администрации города. Ранее издание Mediapart сообщило, что в период с 2020 по 2024 год Идальго потратила более 84 тысяч евро в рамках представительских расходов, по большей части на одежду люксовых брендов. Помимо этого, расходы мэра на различные поездки в 2020-2023 годах составили 125 тысяч евро. "На протяжении нескольких дней информация об этих расходах стала предметом организованного распространения ложных сведений. Администрация Парижа решительно осуждает эти манипуляции, которые искажают факты, наносят вред демократическому процессу и стремятся нанести ущерб имиджу и чести мэра… Мэр Парижа решила подать жалобу против неустановленных лиц за клеветнические обвинения. Расследование позволит установить физических или юридических лиц, которые совершили это уголовное правонарушение", - сказано в заявлении. В мэрии Парижа утверждают, что Идальго добровольно сократила свои представительские расходы до 19 720 евро в год, что намного меньше выделяемых министрам 150 тысяч евро. По заявлению парижской администрации, установленный показатель ни разу не был превышен в 2020-2024 годах. Расходы на брендовую одежду власти города объяснили тем, что Идальго представляет Париж на национальном и международном уровне, в частности во время приемов видных деятелей, иностранных делегаций или в ходе крупных мероприятий, таких как Олимпийские игры.

